Esta foto del iPhone 18 Pro confirma el nuevo diseño de la Dynamic Island

Poco a poco se van revelando nuevos detalles de la próxima generación iPhone 18 Series. Y todo apunta a que los modelos más completos darán un salto en su diseño, con un gran cambio en la Dynamic Island.

Por si no lo sabías, este elemento debutó en el iPhone 14 Pro en 2022. Y ha pasado de ser una solución para disimular los sensores frontales a convertirse en una parte reconocible de la interfaz de iOS. Al punto de que muchos de sus rivales han copiado este sistema.

El problema es que, pese a su utilidad, su tamaño apenas ha cambiado en cuatro generaciones. Ahora, una nueva filtración apunta a que el iPhone 18 Pro podría ser el modelo encargado de romper por fin esa tendencia.

La isla dinámica del IPhone 18 Pro será más pequeña

La información llega a través de una imagen compartida por el conocido filtrador Majin Bu, en la que se puede ver parcialmente el supuesto frontal del iPhone 18 Pro. Antes de continuar, decir que debemos tomar esta filtración con cautela, ya que no parece tratarse de una unidad final del teléfono. Aun así, lo interesante no está tanto en el origen de la fotografía como en lo que muestra: una Dynamic Island claramente más compacta que la actual.

De confirmarse, estaríamos ante uno de los cambios visuales más esperados en los iPhone Pro. Y, teniendo en cuenta que muchos móviles Android llevan años apostando por pequeños orificios circulares para la cámara frontal, era cuestión de tiempo que Apple redujera el tamaño de su particular isla.

Según mediciones compartidas por diferentes filtradores a partir de modelos ficticios del dispositivo, la Dynamic Island del iPhone 18 Pro pasaría de los 20,06 milímetros del iPhone 17 Pro a unos 14,98 milímetros. Incluso algunos apuntan a una Isla Dinámica de 13.5 mm, una reducción aún mayor.

¿El motivo de este cambio? Apple no estaría lista todavía para esconder todo el sistema Face ID bajo la pantalla, pero sí podría mover alguno de sus componentes, como el iluminador de inundación, debajo del panel.

Gracias a ello, el espacio físico necesario para alojar sensores y cámara frontal sería menor, permitiendo reducir la anchura de la Dynamic Island s manteniendo la excelencia de su sistema de reconocimiento facial.

Así que, todo apunta a que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max presumirán de una Dynamic Island más reducida. Para en un futuro, acabar por eliminar por completo este elemento para ofrecer una pantalla completamente limpia.