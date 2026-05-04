Qué es el hantavirus, la enfermedad que ha causado la muerte de tres personas en un crucero

Tres personas han fallecido este domingo a bordo de un crucero que navegaba por el Atlántico tras detectarse un brote de hantavirus, mientras que una cuarta permanece hospitalizada.

Las víctimas, de entre 69 y 70 años, comenzaron a presentar síntomas durante la travesía. El primer caso confirmado fue el de un hombre que falleció a bordo. Las autoridades sanitarias investigan cómo el virus pudo introducirse en el barco.

El hantavirus es un conjunto de virus que vive principalmente en roedores como ratones y ratas. En humanos, puede provocar enfermedades graves que afectan a los pulmones o a los riñones, con riesgo de muerte en casos severos. A diferencia de otras infecciones, no se transmite entre personas, sino que el contagio se produce por contacto con secreciones de animales infectados.

Entre las principales vías de transmisión se encuentran la inhalación de partículas contaminadas, el contacto directo con estos fluidos a través de heridas abiertas o, en casos menos frecuentes, la mordedura de un roedor portador.

Los síntomas pueden tardar entre una y seis semanas en manifestarse. En una primera fase, suelen ser similares a los de una gripe: fiebre, cansancio, dolores musculares, náuseas y vómitos. Sin embargo, en su evolución más grave pueden aparecer dificultades respiratorias, presión en el pecho y una bajada significativa de la tensión arterial, lo que requiere hospitalización urgente.

Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el hantavirus. La atención médica se centra en medidas de soporte, como el suministro de oxígeno, el control de la presión arterial y la estabilización de los niveles de líquidos en el organismo.

El brote se ha producido en el buque de expedición de lujo MV Hondius, que había zarpado desde Argentina con destino a Canarias. Actualmente, la embarcación permanece detenida en Cabo Verde a la espera de que la situación sanitaria se estabilice antes de continuar su ruta.