Ni a los 30 ni a los 50: esta es la edad en la que más parejas se divorcian y por qué

Todo aquel que se casa, no suele hacerlo pensando en un final, pero para muchas parejas ese desenlace llega antes de lo esperado.

A pesar de su frecuencia, los expertos coinciden en que existe un perfil relativamente común en las separaciones. La mayoría de los divorcios se producen durante la primera década de matrimonio y suelen implicar a parejas que rondan los 40 años, con una media situada entre los 40 y los 42.

Tal y como revela el medio Daily Mail, más allá de las cifras, los especialistas también apuntan a ciertas señales que pueden anticipar una ruptura. Por ejemplo, la intimidad es un indicador clave del estado de una relación. Los cambios en este ámbito no suelen limitarse al plano físico, sino que reflejan problemas más profundos.

"Cuando la intimidad cambia, rara vez se trata solo de sexo, sino de conexión, comunicación y de cómo ambos miembros de la pareja se apoyan mutuamente", explica la educadora sexual Anna Richards. En este sentido, advierte de que una vida sexual que se vuelve rutinaria o mecánica puede ser síntoma de un debilitamiento del vínculo emocional.

Richards también subraya que el deseo en una relación necesita curiosidad y conexión para mantenerse. La ausencia de estos elementos puede traducirse en conductas como fingir orgasmos o la dificultad para expresar necesidades y deseos, lo que agrava la desconexión entre la pareja.

Otro de los indicios es la desaparición de la fantasía y la espontaneidad. Para la experta, una vida sexual saludable incluye juego e imaginación, por lo que la falta de exploración puede señalar un estancamiento en la relación.

Finalmente, cuando la intimidad se percibe como una obligación, una forma de evasión o incluso genera cierto resentimiento, suele ser una señal de problemas más profundos. "Si empiezas a sentirte sola en tu relación, no es algo que debas ignorar, sino investigar cuanto antes", concluye.