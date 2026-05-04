Los Oppo Reno 16 y 16F están a la vuelta de la esquina

La firma china ya trabaja en una nueva generación de sus móviles de gama media más populares. Las variantes F nos suelen ofrecer interesantes fichas técnicas a precios bastante competitivos. Ahora estos futuros se han filtrado para mostrarnos unos terminales que parecen estar muy cerca de llegar al mercado, de ahí que se les deje ver ya por algunas certificaciones esenciales, que sin duda nos van a permitir saber un poco más de ellos antes de lanzarlos.

¿Qué sabemos ahora de ellos?

Los nuevos gama media de Oppo, o mejor dicho, futuros, se han dejado ver en distintas certificaciones. El Oppo Reno 16 Pro por ejemplo lo hemos visto en la TDRA de los Emiratos Árabes Unidos, donde se ha dejado ver con el modelo CPH2863, que ha tenido el visto bueno apenas hace una semana. A la vez, se ha dejado ver también en una certificación que nos toca más de cerca, como es la CEE.

Por tanto podemos esperar un lanzamiento en Europa bastante cercano teniendo en cuenta que ya tiene el visto bueno de la certificación más importante para hacerlo. Otra certificación, en este caso centrada en las importaciones de dispositivos, como es NBD, ha mostrado que hay una versión del Oppo Reno 16 Pro 5G con 12GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno.

La certificación también nos ha detallado que este modelo Pro contará con una carga de 80W, que es lo que venimos conociendo de estos dispositivos habitualmente a la hora de cargar el terminal. Dentro de la misma web, se ha dejado ver la otra variante, la del Oppo Reno 16F, que en este caso lo ha hecho en dos variantes, una de 12GB + 512GB, y eso sí, detalla que tiene una pantalla algo más compacta, de 6,57 pulgadas.

Por tanto, es evidente que por su paso por los diferentes organismos, su lanzamiento o al menos una presentación está cerca. Recordemos que los Oppo Reno 14 se lanzaron hace unos ocho meses en España, a la vuelta del pasado verano, por lo que tiene todo el sentido que ya estemos viendo cómo estos futuros modelos se están posicionando en nuestro mercado y preparando su desembarco, quizás de cara esta vez al próximo verano. De todas maneras antes conoceremos los Reno 15, que serían inminentes, y por tanto, estos Reno 16 llegar unos meses más adelante.

De las pocas filtraciones que hemos conocido en forma de especificaciones, el Oppo Reno 16 Pro 5G podría llegar con una cámara principal de 200 megapíxeles,. Mientras que el procesador sería o bien el MediaTek Dimensity 9400+ o el 9500s, ambos de lo más potente que existe ahora en el mercado. La batería sería aún más grande, por lo que no debería extrañarnos una de entre 7000mAh y 8000mAh, y por último, una de las grandes novedades sería la inclusión de un nuevo botón de acción, al estilo de los iPhone o OnePlus.