Los Google Pixel 11 sufren una filtración masiva y se quedan sin secretos

Esperamos que Google lance sus nuevos smartphones de alta gama, los Google Pixel 11, el próximo verano, a lo largo del mes de agosto, como han venido al mercado en los últimos años. Partiendo de esa base, podemos esperar que en los próximos meses se vayan sucediendo las filtraciones sobre sus especificaciones. Pero ahora acabamos de asistir a una de las más potentes que ha visto los futuros teléfonos de los de Mountain View, desvelando todos sus detalles.

¿Cómo van a ser los nuevos Google Pixel 11?

Todos los dispositivos de la serie compartirán el procesador Tensor G6, fabricado con la tecnología de 2 nanómetros de TSMC. Su configuración de CPU estará formada por un núcleo de máximo rendimiento ARM C1-Ultra a 4.11 GHz, cuatro núcleos ARM C1-Pro a 3.38 GHz y dos núcleos ARM C1-Pro a 2.65 GHz.

El apartado gráfico estará a cargo de la GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536. Y además, incluirán el chip de seguridad Titan M3, un módem MediaTek M90 y una renovada Unidad de Procesamiento Tensorial (TPU).

En cuanto a cada uno de los nuevos modelos, podemos esperar del Pixel 11 una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con resolución de 1080x2424 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, atenuación PWM de 240 Hz y hasta 2200 nits de brillo. Habrá opciones de 8 o 12 GB de RAM, y su nueva cámara principal probablemente será de 50 Megapíxeles. Su bateria sería de 5000 mAh, llegará en colores negro, verde, rosa y morado.

El Pixel 11 Pro mantendrá el tamaño de pantalla de 6,3 pulgadas en el panel OLED, pero aumentará la resolución hasta los 1280x2856 píxeles y el brillo a 2450 nits. Incorporará 12 o 16 GB de RAM, una nueva cámara principal y un nuevo teleobjetivo, con una batería típica con capacidad de entre 4850mAh a 4900mAh.

Por último, el modelo más avanzado, el Pixel 11 Pro XL, nos ofrecerá un panel OLED de 6,8 pulgadas de diagonal, resolución de 1344x2992 píxeles y un brillo de 2450 nits. Contará con 12 o 16 GB de memoria RAM y los sensores fotográficos de su hermano Pro más pequeños, eso sí, la batería será más grande, de entre 5100mAh y 5,200mAh.

Eso sí, los modelos Pro, Pro XL y Pro Fold se deshacen del clásico termómetro, reemplazándolo con una pequeña matriz de luces LED RGB en la barra de la cámara, similar a la interfaz Glyph de Nothing.

También se ha filtrado el Pixel 11 Fold plegable

Contará con una pantalla interna plegable de 2076x2160 píxeles y 2,050 nits de brillo pico y una externa de 1080x2342 y 2450 nits), las dos a 120 Hz. Contará con 12 o 16 GB de memoria RAM, nueva cámara principal y una batería de 4800 mAh.