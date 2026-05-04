WhatsApp dará el salto a Liquid Glass muy pronto, así será su nuevo aspecto

Con la llegada de iOS 19, Apple introdujo un nuevo lenguaje visual para su sistema operativo, este se basaba en las transparencias, y como su propio nombre indicaba, Liquid Glass, imitaba al vidrio líquido o húmedo. Este diseño fue bastante polémico, no porque no tuviera potencial, sino porque fue implementado por Apple de forma catastrófica. A muchos les pareció demasiado transparente, a otros no tanto, y muchos no se pusieron de acuerdo. Ahora sabemos que WhatsApp prepara unos cambios similares para su interfaz, y se acaban de filtrar varias imágenes.

Este es el aspecto de Liquid Glass

Pues bien, parece que ahora la app de mensajería de Meta está implementando este nuevo diseño en sus chats, aunque parece que no va a ser tan agresivo como las primeras versiones de iOS 19, sí que nos va a dar un aspecto diferente de lo que habitualmente son los chats de la aplicación, y no le va a sentar mal desde luego. Como es habitual, estas imágenes nos han mostrado la versión beta de la aplicación.

Esta función está llegando poco a poco a más usuarios, y gracias a ello hemos podido ver dos imágenes donde aparece este nuevo diseño, que si bien no cambia por completo el aspecto, sí que nos transmite una visualización más limpia de una forma sutil. Y es que los cambios son evidentes ahora cuando vemos las imágenes.

Podemos ver que este nuevo lenguaje visual se traduce básicamente en esas transparencias propias del sistema operativo de Apple, como una barra de composición de mensaje, botón de envío, o en la parte superior, el nombre del chat, o los iconos de llamada, con un espectro transparente. Esto quiere decir que ahora el chat tiene un diseño todo pantalla, que se deja ver incluso cuando las cajas de texto pasan por detrás de estos elementos.

Estos ahora se pueden apreciar como gráficos difuminados, de la misma manera que Liquid Glass trataba a esos gráficos que se quedaban en segundo plano. Y es que este Liquid Glass lo vamos a poder ver en la versión de iOS de la app de mensajería, sencillamente porque WhatsApp está integrando el SDK de iOS 26 a la aplicación, lo que permite integrar a la app de mensajería en ese diseño del sistema operativo.

Aunque se está dejando ver cada vez en más entornos, da la sensación de que WhatsApp no lanzará estos cambios definitivos hasta que toda la interfaz de la app esté integrada con el SDK de iOS 26 y permita integrar este efecto tal y como Apple exige que lo hagan todas y cada una de las apps de su ecosistema.