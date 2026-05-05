SPC lanza un nuevo smartphone para mayores con diseño premium

El mercado de dispositivos móviles para personas mayores no para de crecer, en un país que proyecta contar con una población cada vez más envejecida, este tipo de dispositivos es una opción accesible para muchos de ellos. Por fuera este nuevo SPC Zeus 2 Elite es un móvil como otro cualquiera, con un aspecto más premium, pero que sigue ofreciendo todas las herramientas para que nuestros mayores tengan en su móvil una vía rápida para recurrir a la ayuda de su familia o amigos si es necesario.

Precio y disponibilidad

El nuevo SPC Zeus 2 Elite llega a España con un precio de 299,90 euros, por lo que se sitúa en un segmento del mercado más cercano al de la gama media. Aunque en este segmento de móviles para mayores hablamos de un dispositivo más bien premium.

El nuevo SPC Zeus 2 Elite | SPC

Ficha técnica del SPC Zeus 2 Elite

Según el fabricante, este móvil es básicamente una evolución del ZEUS 2, pero sin los botones físicos en la parte inferior. Los modelos anteriores tenían dos grandes botones, para colgar la llamada o cogerla, lo que les daba un toque mucho más práctico para el uso diario de muchas personas mayores.

Pero en este caso hablamos de un teléfono que prescinde de ellos para que aquellas personas que no quieran verse etiquetadas como alguien que necesita un móvil para mayores, pueda presumir de su smartphone como cualquier otro. Siguiendo con la reducción de botones físicos en su diseño, SPC ha colocado la función SOS en el propio botón de encendido y apagado.

Por lo demás es un smartphone de gama media más que sobrado para el grueso de personas mayores que necesitan un móvil para el uso cotidiano con cierta supervisión familiar. Integra una gran pantalla de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, lo que proporciona una experiencia visual más fluida al consumir vídeos, series o navegar por internet.

A nivel de rendimiento, SPC ha colocado un procesador de 8 núcleos en este teléfono, así como 8GB de memoria RAM, una cantidad respetable que permitirá que el teléfono se mueva con mucha más soltura incluso con varias apps abiertas. El almacenamiento interno que nos ofrece es de 128GB.

Es un móvil con una batería generosa, al nivel de la gama media, con una capacidad de 5000mAh, así como carga rápida de 33W. En apenas 30 minutos es capaz de cargar el 50% de la batería. Otros aspectos interesantes son la integración de la conectividad NFC, con la que podemos hacer pagos en establecimientos, así como la compatibilidad con eSIM, que permite el uso del móvil sin tarjeta SIM física.

Aunque lo que de verdad diferencia a este móvil de otros es el software SPC Care. Se trata de una herramienta de asistencia remota que permite a una persona de confianza gestionar el teléfono a distancia, como puedan ser familiares o amigos. Mediante la app, los familiares pueden ver en tiempo real la ubicación del teléfono y su nivel de batería, así como recibir alertas ante inactividad prolongada o el uso del botón SOS.

Y permite configurar el dispositivo a distancia, para entre otras cosas ajustar el tamaño de letra o el volumen, gestionar la agenda de contactos de Gmail, organizar las aplicaciones e incluso bloquear iconos en pantalla para evitar que se borren o muevan por error. Cuenta con Android como sistema operativo.