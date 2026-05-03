Ya puedes comprar los nuevos altavoces Samsung Music Studio 5 y 7 en España

Samsung ha anunciado la llegada a España de su nueva familia Samsung Music Studio, una gama de altavoces WiFi que promete ofrecer sonido inalámbrico, funciones inteligentes y un diseño pensado para integrarse en el salón como si fuera una pieza decorativa.

Y es que, los nuevos Samsung Music Studio 7 y Samsung Music Studio 5, son dos modelos que presumen de audio de alta resolución, conectividad WiFi, compatibilidad con Dolby Atmos y una estética firmada por el diseñador Erwan Bouroullec para ser el centro de todas las miradas.

Uno de los aspectos más llamativos de la familia Samsung Music Studio es su diseño. Samsung ha trabajado con Erwan Bouroullec para crear lo que llama Dot Design, una idea en la que el punto se convierte en el centro visual del altavoz y también en el lugar simbólico por el que fluye la música.

Samsung Music Studio 7

Comenzamos con el Samsung Music Studio 7, el altavoz más completo. Un equipo con una arquitectura de sonido 3.1.1 canales, con la que el altavoz proyecta el audio hacia delante, hacia los lados y también hacia arriba.

Por si no fuera suficiente, este altavoz Samsung Music Studio 7 también apuesta por audio en alta definición. Según la propia Samsung, cuenta con un supertweeter capaz de reproducir frecuencias ultraaltas de hasta 35 kHz, con procesamiento de señal y salida de hasta 24 bits/96 kHz.

Y no falta Q-Symphony, la tecnología que permite que el Samsung Music Studio 7 trabaje junto a televisores Samsung compatibles y otros dispositivos de sonido de la marca, sincronizando el audio para crear una escena más amplia.

Samsung Music Studio 5

En segundo lugar tenemos al Samsung Music Studio 5, que baja un escalón respecto al modelo 7, pero mantiene buena parte del espíritu de la familia. Es un altavoz más compacto, pero al que no le falta WiFi integrado, Bluetooth y compatibilidad con servicios de streaming,.

Respecto a su apartado sonoro, el Samsung Music Studio 5 apuesta por la tecnología Waveguide y AI Dynamic Bass Control, que ajusta los graves para ofrecer un resultado más potente y claro. También es compatible con audio de alta resolución de hasta 24 bits/96 kHz, una cifra muy interesante en un altavoz de este formato.

Aunque no es tan completo como el Samsung Music Studio 7, el Samsung Music Studio 5 también incorpora Dolby Atmos y Eclipsa Audio, una tecnología de audio espacial 3D con la que Samsung busca crear paisajes sonoros más envolventes. A esto se suma AI Adaptive Sound, que reconoce el tipo de contenido y adapta automáticamente los ajustes de audio para mejorar voces y detalles. (

Precio y disponibilidad en España

Los nuevos Samsung Music Studio ya tienen precio en España. Según la información facilitada por Samsung, el Samsung Music Studio 7 está disponible desde 499 euros, mientras que el Samsung Music Studio 5 parte desde 299 euros.