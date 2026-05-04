Los Xiaomi Civi 6 y 6 Pro filtran sus principales características, y serán muy potentes

La gama Civi de Xiaomi se ha convertido en uno de los referentes en el mercado cuando hablamos de móviles delgados y muy livianos. Y ahora la firma china está preparando su sexta generación, una nueva entrega que llegará con dos variantes, una de ellas Pro. Ahora se han filtrado, y nos adelantan lo que podemos esperar de unos teléfonos, que ahora tendrán que lidiar en un mercado donde los perfiles ultrafinos y las baterías de gigantesca capacidad están a la orden del día.

¿Cómo van a ser los nuevos Civi?

Las nuevas informaciones vienen de la fuente con mejor reputación en el mercado chino, como es Digital Chat Station. Este ha desvelado que el modelo más avanzado, el Civi 6 Pro, contará con una pantalla de 6,83 pulgadas, así como una resolución de 1.5K. También ha desvelado que contaría con una cámara de fotos con sensor telefoto periscópico. Un móvil que será extraordinariamente potente, con un procesador MediaTek Dimensity 9500, a la altura, por ejemplo, de los Oppo Find X9.

Este nos ofrecería una resolución de 50 megapíxeles, así como un zoom de 5x, por lo que en este aspecto ofrecerá un excelente rendimiento. Por otro lado, la misma fuente ha desvelado detalles acerca de la versión estándar, que contaría con un procesador MediaTek Dimensity 8500, un peldaño por debajo de su hermano de gama, pero igualmente potente, a nivel de un móvil de gama media premium.

Además de este procesador, nos ofrecerá una pantalla algo más pequeña, con una diagonal de 6,59 pulgadas, así como una resolución de 1.5K, la misma del modelo Pro. La cámara también ofrecerá el mismo sensor periscópico de 50 megapíxeles, lo que es sin duda una gran noticia. Como leemos en GSMArena, previamente se esperaban otras características para el Civi 6.

Como por ejemplo un procesador Snapdragon 8 Elite, con una cámara de 200 megapíxeles, con telefoto de 3x, así como una cámara para selfies de 50 megapíxeles. No han desvelado nada sobre lo que realmente hace especiales a estos modelos, y por lo que esperamos con ganas su lanzamiento. El Civi 5 Pro, por ejemplo, tenía un grosor de tan solo 7,6 mm, así como un peso de 184 gramos, en su predecesor, era tan solo de 174 gramos.

Con las baterías de silicio-carbono, esta relación de peso y grosor puede ser aún más agresiva, quién sabe si veremos a unos Civi 6 precisamente por debajo de los 6mm de grosor, o solo un poco por encima de ellos. y en términos de peso, si no se mantiene, podría incluso igualar o estar algo por debajo de su predecesor, llegar a los 170 gramos sería espectacular desde luego.