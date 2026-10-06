El Vivo Y32 se estrena con una enorme batería de 8000 mAh

La gama Y de Vivo es la más popular de la marca, también en nuestro país, donde cuenta con varios modelos a la venta. Ahora Vivo ha lanzado en Bangladesh una nueva generación de estos teléfonos, la Y32, con unas características aún mejores, que combinadas con sus precios tan ajustados hacen de este teléfono una de las mejores compras que se pueden hacer con un presupuesto ajustado. Vamos a conocer todos los detalles de un teléfono que es de esperar que llegue al mercado español en los próximos meses.

Ficha técnica del nuevo Vivo Y32

Hablamos de un móvil que llega con un diseño bastante agradable, y sobrio. Con un módulo vertical con dos sensores y un anillo de notificaciones LED. Un móvil que cuenta con una pantalla con diagonal de 6,87 pulgadas, con tecnología LCD, así como una resolución de 720x1592 píxeles, así como una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de 1300 nits. En definitiva, una pantalla de calidad para un móvil que, como veréis, tiene un precio bastante ajustado.

Nuevo Vivo Y32 | Vivo

El rendimiento depende de un procesador Unisoc T7300, que es un chip bastante básico, pero versátil para ayudarnos con tareas de todo tipo, e incluso jugar, con bastantes garantías. Este viene acompañado de 4 GB o 6 GB de memoria RAM, así como de un almacenamiento interno de 12 GB ampliable mediante tarjetas microSD: Cuenta con un lector de huellas integrado en el lateral, en el botón de encendido.

En términos de cámara, es bastante sencilla, y correcta sin más. Tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un sensor auxiliar de 2 megapíxeles, probablemente de profundidad, por lo que nos ofrece lo justo para buenas fotos y algún retrato casual. La cámara delantera para hacer selfies o videollamadas tiene una resolución de 8 megapíxeles, más que suficiente para las necesidades del usuario medio.

Pero sin duda alguna, es su batería la que nos ofrece la mejor característica de este teléfono. Ya que llega con una gran capacidad de 8000 mAh, impensable hasta hace poco para móviles de esta gama sin tener un grosor desmesurado, pero aquí eso se mantiene a raya. Es un móvil razonablemente delgado que además tiene una potencia de carga bastante solvente, de 44W, por lo que se cargará en algo más de una hora, lo que no está nada mal para su enorme capacidad.

Eso sí, no estamos seguros de que cuando llegue a España lo haga con toda esa capacidad, o que sea algo inferior por las limitaciones logísticas. Es un móvil resistente al agua y al polvo, gracias a las certificaciones IP68 e IP69. Y se estrena con Android 16 bajo la capa OriginOS 6. De momento no sabemos su precio, pero si tenemos en cuenta que actualmente el Vivo Y31 5G tiene un precio oficial de partida de 299 euros, podemos esperar un coste similar para su sucesor.