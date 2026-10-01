El Vivo X Fold 6 llega a España con su espectacular diseño plegable

Aunque parezca que no hay vida más allá del iPhone Duo lanzado hace unas semanas, lo cierto es que el mercado plegable cuenta con excelentes ejemplos de dispositivos que lo superan técnicamente en muchos aspectos. Uno de esos ejemplos es el nuevo Vivo X Fold 6 que se estrena ahora en España. Un móvil que cuenta con un diseño ultradelgado, mucha potencia, mejores cámaras y una batería única en el segmento, y todo ello aderezado con un precio muy competitivo.

Precio y disponibilidad

El nuevo plegable se ha estrenado en la tienda de Vivo y grandes superficies por 1.979 euros, para la versión estándar, y de 2.399 euros para la que viene con un teleobjetivo y cargador de 100W, para cargar a máxima velocidad el dispositivo. En ambos casos, en ese color azul eléctrico tan característico de Vivo.

Vivo X Fold 6 | Vivo

Ficha técnica del Vivo X Fold 6

Pues estamos sin duda ante uno de los mejores plegables que hemos conocido en los últimos años, porque destaca absolutamente en todo. Empezando por su diseño, extremadamente delgado, ya que una vez desplegado, su perfil es de tan solo 4,4 mm, ultrafino, y además es bastante ligero, con un peso de 228 gramos, por lo que en este sentido es de lo más destacado del mercado sin duda alguna.

Es un terminal que, a diferencia del iPhone Duo, apuesta por pantallas grandes, con un gran panel plegable de 8,02 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz, de las más grandes en el mercado de plegables actual. Esta cuenta con tecnología AMOLED LPTO, con resolución de 2.312 x 2.504 píxeles. Mientras que la pantalla externa es de 6,51 pulgadas, con resolución de 1.120 x 2.528 píxeles, así como tasa de refresco de 120 Hz.

A nivel de rendimiento, ofrece mucha potencia, gracias a una edición especial de uno de los chips más potentes de MediaTek, como es el Dimensity 9500 Super, que ofrece un plus de rendimiento con una velocidad de reloj más elevada. La cámara de fotos de este teléfono es seguramente la más avanzada en un plegable. No solo porque cuente con tres sensores, sino porque el principal es de 200 megapíxeles. Y viene acompañado por un telefoto de periscopio de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de la misma resolución.

Delante, cuenta con dos cámaras para las dos pantallas, dos cámaras selfies de 20 megapíxeles cada una. Y a nivel de batería, nos ofrece una de las más grandes en un plegable, porque hablamos de nada menos que 6900 mAh de capacidad, espectacular, sobre todo con un perfil tan fino como el de este plegable. También presume de una de las cargas más potentes en uno de estos teléfonos, con 80 W de potencia. Mientras que la carga inalámbrica aumenta hasta los 40 W de potencia. En definitiva, seguramente el plegable más potente del mercado, a un precio inferior al del nuevo iPhone Duo o los Galaxy Z Fold de Samsung.