El móvil más barato de HMD tendrá modelo Pro, y se ha filtrado al completo

Hace unos días os contábamos precisamente que HMD estaba cerca de lanzar un nuevo y revolucionario móvil básico, que ya no lo será tanto, como un nuevo teléfono de concha por primera vez con Android. Pero la firma nórdica también está trabajando en sus móviles más básicos, en este caso el que será su nuevo teléfono económico, seguramente el más barato de su gama. Que ahora llegará por primera vez con un modelo Pro, que nos ofrecerá algunas funciones adicionales interesantes.

¿Cómo va a ser el HMD 102 4G Pro?

Pues bien, este modelo llegará tras haberse presentado hace ya casi un año su versión 4G estándar; ahora, con el apellido Pro esperamos obviamente algo mejor. La información llega por parte de una fuente bastante fiable en este contexto, y que por tanto podemos dar como algo con bastante potencial de convertirse en una realidad. Hablamos de que este nuevo modelo tendrá una pantalla de 2 pulgadas, con resolución QQVGA y tecnología LCD. A este se le unirá un procesador Unisoc 8910FF-S, que ofrecerá un rendimiento correcto sin más, para un sistema operativo que, como el que lleva este teléfono, es extremadamente sencillo.

La memoria RAM será de 24 megas, nada de gigas, y el almacenamiento interno de 48 megas, como veis, en línea de lo que nos ofrecen los móviles básicos. Por otro lado, se podrá ampliar el almacenamiento con una tarjeta microSD de hasta 32GB. La cámara de fotos de este teléfono será bastante limitada, con una resolución de 0,3 megapíxeles, suficiente para fotos casuales.

La batería tiene una capacidad de 1200 mAh, más pequeña de lo habitual en estos teléfonos, y que se puede cargar mediante conectividad USB tipo C. El teléfono tendrá una certificación IP52 frente al agua y el polvo, básicamente salpicaduras. También ofrecerá Bluetooth 5.4 como conectividad inalámbrica, así como conector para auriculares de 3,5mm minijack, o el sistema operativo S330+ integrado, vamos, el habitual en este tipo de móviles básicos. Por supuesto, llevará integrado el icónico juego Snake, que jugábamos hace dos décadas en los móviles de Nokia más clásicos.

Básicamente, parece que las mejoras que aporta este nuevo modelo respecto del 102 4G tradicional es una cámara con mayor resolución, más memoria RAM, una batería más grande, ya que la de su predecesor era de 1000 mAh, así como una ranura para doble SIM. No sabemos de momento cuándo será oficial, pero siendo HMD, es muy probable que sea en el entorno del IFA de Berlín, que se celebrará durante la primera semana del mes de septiembre. Veremos si finalmente es así y a qué precio lo hace, lo normal sería que se estrenara por alrededor de 50 o 60 euros.