El Vivo T5 Lite es un móvil ultrarresistente y de precio asequible

Vivo ha lanzado un nuevo móvil de gama media que destaca, entre otras cosas, por ser bastante resistente. Es un móvil que, a pesar de su precio accesible, nos permite disfrutar de un diseño de garantías, que va a resistir a los elementos, golpes, temperaturas extremas y sin perder un ápice de su capacidad para rendir y ayudarnos en el día a día. Un móvil que como vamos a comprobar, destaca por ser extremadamente equilibrado.

Vivo T5 Lite 5G, equilibrado y resistente

Este móvil tiene una pantalla de 6,74 pulgadas, un panel de tecnología LCD, así como una tasa de refresco de 120 Hz y resolución HD+ de 1600 x 720 píxeles. En términos de rendimiento, este teléfono está muy bien equipado, ya que cuenta con el MediaTek Dimensity 6300, que es uno de los procesadores de gama media más potentes de MediaTek y, por tanto, nos garantiza un buen rendimiento.

El nuevo Vivo T5 Lite | Vivo

Este viene acompañado de una memoria RAM de 4 GB o 6 GB, así como de un almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB, que se puede expandir hasta los 2TB mediante una tarjeta microSD. En términos de cámara, este teléfono nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, lo habitual hoy en día, así como un sensor secundario de 0,08 megapíxeles. A la hora de hacer selfies, disponemos de una cámara de 5 megapíxeles.

La batería de este teléfono es bastante grande, ya que ofrece una capacidad de 6500 mAh, así como una potencia de carga de 44 W, que puede cargar el teléfono del 1% al 50% en tan solo 38 minutos. Una batería que, según su fabricante, puede retener el 80% de su capacidad original tras 1600 ciclos de carga.

Es un teléfono que además destaca por ser resistente, gracias a la certificación MIL-STD-810H de grado militar, que le hace especialmente resistente a las caídas o las temperaturas extremas. Llama la atención que cuenta con una función cada vez más habitual entre los móviles de gama media económica, un LED de notificaciones en forma de anillo que permite entender mejor estas cuando está boca abajo.

El teléfono se estrena con Origin OS 6.0 basado en Android 16, integra un lector de huellas lateral, así como un conector de auriculares minijack de 3,5 mm. Es un móvil que pesa 209 gramos y que tiene un grosor de 8,39 mm. En cuanto al precio, el teléfono se ha lanzado en India de momento, y salvo que lo haga con otro nombre, no tenemos la gama T en España todavía. El precio de este teléfono parte de los 181 euros al cambio para la versión de 4 GB + 128 GB.