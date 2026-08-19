El Redmi M100 se estrena con una batería de 7900 mAh y precio accesible

Xiaomi ha lanzado un nuevo modelo de teléfono para su gama media, que ha llegado a China sin mucha pompa, pero sí con una ficha técnica suficientemente versátil como para ofrecer todo lo necesario para el día a día y un plus de rendimiento. Destaca sobre todo por su batería, de una capacidad notable y muy por encima de la media dentro de esta gama. Un teléfono que de momento no sabemos si llegará a Europa, aunque no hay que descartarlo en la forma de otra marca diferente.

Ficha técnica del Redmi M100

Se trata de un teléfono con una pantalla grande, de 6,9 pulgadas, rozando esas 7 que en muchas ocasiones es una barrera psicológica. Esta tiene tecnología LCD, así como una resolución de 1600x720 píxeles, o HD+. La tasa de refresco es de 120Hz y está protegida por un cristal Corning Gorilla Glass. Así que en este aspecto la pantalla da la talla completamente.

Nuevo Redmi M100 | Redmi

En cuanto al rendimiento, tiene un procesador ideal para la gama media, como es el Snapdragon 4 Gen 5, que garantiza un rendimiento más que sobrado para el día a día y para el grueso de consumidores. Este está fabricado en el proceso de 4 nm, y lo hemos visto en otros modelos de la gama media de Xiaomi,por lo que ha demostrado ya una gran solvencia en todo tipo de tareas, desde jugar a redes sociales, reproducción de contenidos y un largo etc.

La cámara de fotos de este teléfono tiene un sensor trasero de 13 megapíxeles, y que parece venir junto a un sensor secundario del que no hay detalle, seguramente sea bastante básico, para apoyar al sensor principal. Delante, la cámara de fotos integra un sensor de 5 megapíxeles, correcto sin más. La batería sin duda nos ofrece una capacidad muy elevada, por encima de lo que solemos encontrar en este tipo de teléfonos.

Esta tiene una capacidad de 7900 mAh, así como una potencia de carga de 45W, o carga inversa de 22,5 W, bastante digna para un teléfono de este tipo. Algo llamativo de este teléfono es su sistema operativo,un viejo conocido de otros teléfonos de la marca. Se trata de Surge OS 3, que no deja de ser HyperOS 3, aunque para el mercado chino. Este teléfono cuenta también con NFC para pagos en establecimientos, un sensor de huellas en el botón lateral, así como un conector de auriculares de 3,5 mm.

Este teléfono destaca también por contar con un modo para personas mayores, que ofrece iconos o fuentes de un mayor tamaño para ser apreciados de manera más detallada, e incluso con un volumen mayor que supera el 300% de lo habitual. El Redmi M100 ha llegado a China, donde se ha puesto a la venta por unos 229 euros al cambio, para la versión básica de 8 GB + 128 GB.