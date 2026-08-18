El Fairphone 6+ es oficial: más potente que nunca e igual de sostenible

La sostenibilidad es hoy en día un buen argumento para vender móviles, al menos para una parte de los consumidores. Ahora la firma ha lanzado una nueva generación de su teléfono, aunque no tan revolucionario, ya que parece más bien una revisión de su modelo anterior que un salto real a un modelo totalmente nuevo. Pero suficiente para actualizar las posibilidades de este teléfono, además en un contexto difícil donde la presión sobre los márgenes para los fabricantes es máxima, con una memoria más cara que nunca.

Precio y disponibilidad

El nuevo Fairphone 6+ se estrena con un precio de 649 euros en España, frente a los 599 euros que cuesta el Fairphone 6 estándar. En este caso, el teléfono llega en varios colores, como son gris oscuro, verde y azul.

Un móvil más potente e igual de sostenible

El Fairphone 6+ se caracteriza por ser el primer teléfono de la marca en contar con 12 GB de memoria RAM. Eso, si tenemos en cuenta que la memoria ya es incluso más cara que el procesador, supone una mejora valiente por parte del fabricante. Además, llega con un procesador más potente, como el Snapdragon 7s Gen 4, que es un procesador de gama media, pero el más potente de Qualcomm en este entorno. Con esta combinación, el Fairphone 6+ puede iniciar las apps hasta un 24% más rápido que hasta ahora.

El nuevo teléfono cuenta con una pantalla de tecnología AMOLED LPTO, por tanto, con tasa de refresco variable hasta los 120 Hz. Este presume de una diagonal de 6,31 pulgadas, así como una resolución de 1116 x 2484 píxeles, lo que resulta en una densidad de 431 píxeles por pulgada. Esta es compatible con HDR10, espacio de color sRGB, DCI-P3, 10 bits, y protegida con el cristal Corning Gorilla Glass 7i. También ofrece función Always On.

Viene con una cámara trasera de 50 megapíxeles Sony LYTIA 700C. Ofrece un zoom 2x óptico. También hay un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies ofrece un sensor de 32 megapíxeles. La batería de este teléfono destaca por ser extraíble, como la de los clásicos móviles básicos, solo hay que abrir la carcasa, coger la batería y cambiarla por otra cargada.

Esta tiene una capacidad de 4415 mAh, así como una potencia de carga de 27 W, así como inalámbrica. Cuenta con altavoces estéreo, así como conectividad Bluetooth 5.4, Wi-Fi de doble banda, y es compatible con llamadas de alta resolución. El teléfono llega con Android 16 como sistema operativo con actualizaciones hasta 2032. Y más allá de esa batería extraíble, que es única en el mercado de smartphones, hay otras características que hacen de este teléfono el más sostenible del mercado.

Porque el smartphone está fabricado con más del 50% de materiales reciclados o de origen justo en relación con su peso. Integra un total de 14 materiales responsables, incluyendo plástico, más del 93% reciclado posconsumo, aluminio, cobre, oro, plata, tungsteno, zinc y cobalto ético. Además, el Fairphone impulsa estas mejores condiciones mineras en alianza con la Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) y la Fair Cobalt Alliance. En definitiva, un móvil duradero, con muchos años de soporte, batería intercambiable y todos estos aspectos sostenibles.