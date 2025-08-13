El nuevo Vivo V60 debuta con cámara ZEISS y batería de 6500 mAh

La firma china Vivo está lanzando numerosos nuevos modelos al mercado, de hecho en la última semana han sido varios de los que nos hemos hecho eco. El último de ellos, es uno de sus nuevos gama media premium, teléfonos que por un precio bastante ajustado nos ofrecen ya características propias de dispositivos más, caros, como por ejemplo una cámara desarrollada junto a la prestigiosa firma de lentes ZEISS. Un terminal que una vez más vuelve a destacar por su gran autonomía.

Ficha técnica del Vivo V60

Estamos ante uno de los móviles más destacados de la marca, y uno de los más populares de la gama media más premium, cuyos predecesores tenemos actualmente a la venta en España. Este nuevo modelo llega con un diseño diferente, sobre todo en el área del módulo de cámara, que cuenta con un aspecto más clásico, sobre todo gracias a un módulo de cámara vertical que da cabida a dos sensores de cámara. Fuera de él encontramos un tercer sensor junto al flash LED.

Vivo V60 | Vivo

Empezando por la pantalla, este móvil llega con una diagonal de 6,77 pulgadas, que cuenta con tecnología AMOLED, así como un acabado de cuádruple curva, lo que le dota de un tacto exquisito en los dedos. Esta pantalla nos ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, así como resolución Full HD+, por tanto, a nivel visual, la pantalla no puede ofrecer mejores prestaciones, teniendo en cuenta que estamos en la gama media.

REspecto del rendimiento, es uno de los gama media más potentes del mercado. Gracias al procesador Snapdragon 7 Gen 4, el más moderno de entre los procesadores de gama media de Qualcomm, por lo que tendremos garantizado el mejor rendimiento posible. Este viene acompañado por mucha memoria RAM, como son 16 GB, así como un almacenamiento interno también muy elevado, de 512 GB.

Su cámara de fotos presume de la colaboración con ZEISS, con un sensor principal de 50 megapíxeles, con estabilizador óptico de imagen. El ultra gran angular cuenta con una resolución de 8 megapíxeles, al que acompaña el flash LED Aura Ring. Delante, cuenta con una cámara basada en un sensor de 50 megapíxeles, con un ángulo de visión de 92 grados.

La batería de este teléfono es muy grande, contando con una capacidad de 6500 mAh, a lo que hay que sumar una carga realmente potente. Porque esta cuenta con una potencia de 90 W. Según el fabricante, se trata del móvil más delgado de mercado con una batería tan grande, ya que firma un perfil de tan solo 7,53 mm, sin duda algo sorprendente y que nos dice mucho del alto nivel de este teléfono.

A pesar de su gran batería, su peso es similar al de otros móviles menos capaces, declarando 192 gramos. Llega con un lector de huellas en la pantalla, así como con Android 15 como sistema operativo bajo la capa de personalización Funtouch OS 15. Es resistente al agua y polvo en su certificación máxima, como son IP68 e IP69. Integra la IA de Google, con Gemini. Un móvil que se acaba de estrenar en el mercado indio, con un precio de partida de unos 400 euros, para la versión estándar de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.