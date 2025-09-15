Adiós a los Xiaomi 16: la firma china presentará los Xiaomi 17 este mes

Tremenda sorpresa la que nos ha dado hoy Xiaomi. Y es que aunque todos esperábamos, ya que este mismo mes el fabricante presentase sus nuevos móviles de alta gama, ni imaginábamos que la serie Xiaomi 16 fuera tan efímera que tan siquiera llegaría a nacer. Hoy mismo Xiaomi ha anunciado oficialmente que lanzará este mismo mes los iPhone 17, por lo que se saltarán los modelos 16, y tendremos una nueva gama con esta denominación diferente de la esperada en un principio.

Salto directo a los Xiaomi 17

Ha sido el propio Lu Weibing, socio y presidente de Xiaomi, así como principal responsable del área de smartphones, quien ha desvelado en la red social china Weibo el lanzamiento de los Xiaomi 17. Ha asegurado que la presentación de estos nuevos teléfonos en su país se producirá este mismo mes. Un lanzamiento que vuelve a adelantarse respecto de sus predecesores. Recordemos que hasta hace no mucho los topes de gama de Xiaomi se presentaban en febrero, con el año nuevo chino.

Xiaomi 15 y 15 Pro | Xiaomi

Y paulatinamente hemos ido viendo presentaciones en enero, diciembre, noviembre, octubre y ahora a finales de septiembre. En su mensaje ha confirmado que se lanzarán tres modelos en esta presentación. Serán los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max. Todos ellos serán los primeros en el mercado en contar con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador que también estrena nomenclatura saltándose varios modelos.

En su mensaje ha anunciado que el Xiaomi 17 llegará al mercado con el mismo precio que su predecesor, al menos en China, lo que son grandes noticias para como está el mercado. El Xiaomi 17 Pro será una vez más el móvil compacto con mejor cámara de fotos del fabricante chino. Mientras que el Xiaomi 17 Pro Max hará lo propio con un tamaño de pantalla mucho más grande.

Todos ellos serán los más avanzados de la marca, hasta que más adelante, seguramente cerca del año nuevo chino, lance el Xiaomi 17 Ultra, que un año más será la máxima expresión en fotografía con cámara Leica.

¿Por qué cambian de nombre? Por los iPhone

Ha sido el propio directivo de Xiaomi el que ha entrado a detallar el porqué de este cambio de nombre en su gama alta de móviles. Y literalmente asegura que se enfrentan al iPhone en la misma generación y al mismo nivel. Xiaomi ha adoptado una estrategia premium desde hace unos años que le ha ido realmente bien, el resultado es que cada vez venden más móviles de precio elevado. Y aunque reconocen que los iPhone siguen siendo referente del mercado, creen que están preparados para luchar de tú a tú con sus teléfonos.

Algo llamativo lo encontramos en el último párrafo de su comunicación en Weibo. Y es que asegura que traerán cosas nuevas y diferentes a los teléfonos móviles. Quizás hablemos de esa pantalla secundaria en la trasera, integrada en el módulo de cámara, algo que recuperarían de los Xiaomi 11 Ultra.