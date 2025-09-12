El nuevo Sony Xperia 10 VII llega a la gama media con nuevo diseño

Sony ha ampliado su gama media de smartphones con un nuevo modelo, una nueva generación que presume de un interesante diseño, y unas características solventes, pero que seguramente se queden cortas si tenemos en cuenta el precio con el que llega al mercado. Aunque ya sabemos que en este sentido Sony va por libre, y no suele entrar en batallas de precios, quizás una de las principales razones por las que su negocio ha ido menguando en todo el planeta en los últimos años.

Ficha técnica del Sony Xperia 10 VII

Como decimos, esta séptima generación llega con un diseño atractivo y unas buenas características que se echan por tierra con un precio elevado. Ahora sus dos cámaras traseras están orientadas horizontalmente en un módulo en forma de pastilla del mismo color que el resto del teléfono. Hay que reconocer que el diseño es de los más frescos actualmente en el mercado, y que entra por los ojos, sobre todo el de color verde. Entrando en datos técnicos, el nuevo gama media se estrena con una pantalla que tiene una diagonal de 6,1 pulgadas, por lo que es bastante compacto.

Sony Xperia 10 VII | Sony

Esta pantalla tiene un panel de tecnología OLED, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120 Hz. Está protegida por un cristal Corning Gorilla Glass Victus 2. En cuanto al rendimiento, llega con un procesador Snapdragon 6 Gen 3, el más potente de la gama media destinadas a móviles más accesibles, aunque en este caso si atendemos a su precio, quizás se queda corto. Este viene acompañado de una memoria RAM de 8 GB, así como 128 GB de almacenamiento interno.

La buena noticia es que este es ampliable mediante tarjetas microSD. En términos de cámara siempre podemos esperar un buen rendimiento cuando hablamos de Sony. En este caso ofrece un sensor principal de 50 megapixeles Exmor RS, mientras que el secundario es un ultra gran angular con 13 megapíxeles de resolución. En cuanto a la batería, viene acompañado de 5000 mAh, una capacidad estándar, pero que empieza a quedarse atrás con la incursión de las baterías de silicio, que están llevando ese estándar más cerca de los 6000 mAh y 7000 mAh.

Otras características interesantes son resistencia al agua y polvo máxima, con certificación IP68. Ofrece también dos altavoces estéreo, así como un conector minijack para auriculares, y algo importante, y seña de Sony desde hace años, un botón dedicado para usar como obturador de la cámara de fotos. Un móvil que llega con un perfil de 8,3 mm, así como un peso de 168 gramos.

Precio del Sony Xperia 10 VII

El nuevo teléfono de Sony se estrena en tres colores, negro, blanco y turquesa. Ya esta disponible en España por 449 euros. Si nos hacemos con él ahora, nos llevamos unos auriculares Sony WH-CH520 de diadema totalmente gratis.

En nuestro país solo se vende en color negro y turquesa. Como decimos, un precio bastante elevado para lo que nos ofrece, pero no deja de ser un móvil de Sony, y eso es algo que se paga.