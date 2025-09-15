Samsung anuncia oficialmente el lanzamiento de One UI 8, ¿a qué dispositivos llega primero?

Como muchos usuarios de Samsung esperaban con impaciencia, One UI 8, la nueva versión del sistema operativo de los coreanos, ya es una realidad. Aunque se había anunciado hace meses, no ha sido hasta hoy cuando Samsung ha anunciado la disponibilidad de esta nueva actualización, que va a ir llegando poco a poco en los próximos días a todos los usuarios de estos smartphones.

¿Qué móviles estrenan One UI 8 esta semana?

Samsung ha anunciado que desde esta semana los Samsung Galaxy S25 comenzarán a recibir One UI 8, una actualización basada en Android 16 que llega cargada de novedades.

One UI 8 en un Samsung Galaxy Z Flip 7 | Samsung

¿Cuáles serán los modelos compatibles?

Ya existe un listado de dispositivos compatibles con One UI 8, que nos ha recordado ahora Samsung con el anuncio de este lanzamiento. Samsung a la vez ha anunciado que posteriormente a lo largo de las próximas semanas One UI 8 se estrenará también enlos siguientes modelos:

Galaxy S24

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy S24 FE

serie Galaxy S23

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 FE

serie Galaxy S22

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy S21 FE

serie Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

serie Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

serie Galaxy Tab S8

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A06

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

El One UI más versátil hasta la fecha

Samsung presume en su comunicado que One UI 8 es una capa con vocación de multiformato, sobre todo teniendo en cuenta los móviles plegables, que necesitan de un formato diferente en su interfaz.

Entre las funciones que ha destacado Samsung de One UI 8, encontramos la vista de resultados de IA, que nos ofrece esos resultados en diferentes formatos, ya sea en una ventana flotante o en vista dividida. Galaxy AI está más presente que nunca en el sistema operativo de Samsung, Sobre todo al estar adaptado para las pantallas grandes, por ejemplo de los móviles plegables.

Herramientas como Asistente de dibujo o Asistente de escritura sacan el máximo partido a todos esos dispositivos que cuentan con pantallas de grandes dimensiones, como tabletas compatibles con lápices inteligentes. Una capa que también estrena la presencia de Gemini Live, el modo en vivo de la IA generativa de Google que permite conversar en tiempo real con ella.

Los borradores de audio ahora detectan y borran de manera proactiva esos ruidos de fondo que impiden escuchar el contenido de las grabaciones que hacemos, sobre todo en entornos ruidosos donde hay viento o un tráfico intenso. El reloj también se actualiza para adaptarse al aspecto del tema elegido en la capa de personalización, mientras que FlexWindow introduce la generación de fondos, también con ayuda de la IA.

Y por supuesto, con la IA los móviles Samsung serán capaces de hacer mejores fotos, entre ellas de retratos, con el nuevo Estudio que está repleto de herramientas para hacer las mejores fotos posibles de los primeros planos.