El nuevo Google Home Speaker lleva Gemini a todos los rincones de tu casa

Os hemos contado el lanzamiento de las nuevas cámaras de Google antes, sencillamente porque de momento, de los nuevos dispositivos de IOT lanzados ayer, son los únicos a la venta en España. Pero el que nos parece más interesante sin duda es este, el nuevo Google Home Speaker, que representa la mayor revolución en el hogar conectado de Google en varios años. Y es que estos altavoces brillan sobre todo, como en el caso de las cámaras, por integrar a Gemini, y el que sin duda es su modo de uso más sorprendente y popular.

Así es el nuevo Google Home Speaker

El nuevo altavoz de Google llega con un diseño totalmente renovado, y obviamente muy atractivo. Además, los diferentes colores en los que llega, más variados que los de anteriores generaciones, también benefician esa sensación de frescura al contemplarlos. Este nuevo altavoz es la nueva generación del modelo original, pero que ahora llega potenciado por muchas novedades, y a un precio bastante más elevado.

Los nuevos Google Home Speaker | Google

Y por supuesto, la gran novedad con la que llega es la capacidad para integrar Gemini, y deja atrás al tradicional asistente de Google. Esto cambia por completo la experiencia, ya que vamos a poder obtener la misma experiencia de conversación con el altavoz de la que ya disfrutamos en nuestros smartphones. Ahora las conversaciones son naturales, y pueden durar todo lo que aguante nuestra imaginación, por lo que este altavoz se convierte en una voz más de nuestro hogar.

Este nuevo altavoz no solo conversa, sino que también puede interrumpir nuestras palabras, o hacernos preguntas en un momento dado para seguir ciertos temas que tengamos pendientes, por tanto, tiene una actitud proactiva en todo momento. Es sin duda la gran ventaja de este nuevo altavoz, que nos abre de par en par la puerta de la IA más sofisticada en un altavoz razonablemente asequible. Este se mezcla también con las aptitudes de las nuevas cámaras Nest Cam de las que os hablábamos hace unas horas.

Ya que podemos preguntarle al altavoz sobre eventos que hayan ocurrido en casa, y que podrían haber sido captados por las cámaras. Gemini inspeccionará los vídeos y nos hará un resumen de lo que ha ocurrido relacionado con nuestra pregunta. Además, el sonido de este altavoz ahora ha mejorado mucho, tanto que ofrece un sonido de 360 grados. Incluso si usamos dos, podemos utilizarlo como un equipo estéreo para ver nuestras series y películas con la máxima inmersión.

Eso sí la mala noticia es que aunque el altavoz cuenta con Gemini integrado de fábrica, y la mayoría de sus ventajas y funciones. Para disfrutar de la versión en vivo, o lo que es lo mismo, de las conversaciones, es necesario pagar la nueva suscripción Google Home Premium estándar, eu tiene un precio de 10 euros al mes, o de 20 euros al mes para poder bucear entre los vídeos grabados y hacer resúmenes diarios. De momento este altavoz se ha puesto a la venta en Estados Unidos, por 99 dólares, para que llegue a España, todavía nos tocará esperar, imaginamos que por culpa de Gemini.