Nuevo Realme 15x: pantalla de 144 Hz, 7000mAh y resistencia militar por apenas 160 €

La firma china acaba de presentar su nuevo móvil de la gama más asequible, y lo hace con unas características que son difíciles de creer desde luego si tenemos en cuenta su precio. Aspectos como la pantalla, batería o resistencia destacan con especificaciones propias de smartphones mucho más caros, y eso siempre es de agradecer. Un móvil que desde luego no va a pasar inadvertido con todo lo que tiene que ofrecernos.

Ficha técnica del Realme 15x

Lo primero que destaca de este teléfono es la tasa de refresco de su pantalla. Esta es de nada menos que 144 Hz, algo al nivel de móviles gaming. Pero además destaca por su gran diagonal de 6,8 pulgadas, aunque eso sí, la resolución es más modesta, HD+ de 720p. Su brillo pico es de 1200 nits, mientras que cuenta con las funciones necesarias para poder manipular la pantalla en condiciones de humedad o salpicaduras sin necesidad de utilizar guantes.

El Realme 15x | Realme

Su procesador es bastante potente, hablamos de un MediaTek Dimensity 6300, que viene acompañado de 8 GB de memoria RAM, así como de 256 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD hasta los 2 TB. La cámara de este teléfono cuenta con dos sensores traseros, uno de 50 megapíxeles de Sony, así como un segundo sensor del que no se conoce su naturaleza, pero seguramente se trate de una lente auxiliar.

El nuevo Realme 15x | Realme

Delante, la cámara para hacer selfies nos ofrece un potente sensor de 50 megapíxeles de Omnivision, por lo que en este aspecto puede hacer extraordinarias fotos. Además, el conjunto de cámara se beneficia de multitud de funciones de IA adaptadas a la fotografía, como AI Landscape, AI Eraser, AI Ultra Clarity 2.0, AI Glare Remover, AI Motion Deblur, o AI Image Matting. Adicionalmente del flash LED; este teléfono nos guarda una interesante sorpresa en su parte trasera.

Y es que cuenta con un aro luminoso, que si bien no se trata de un flash, sí que se puede configurar para que nos avise de ciertas notificaciones sin necesidad de hacer ruido o vibrar, mientras lo tenemos sobre la mesa. La batería de este teléfono es sencillamente enorme, gracias a una capacidad de 7000 mAh. Además, se carga con una gran potencia de 60 W, que no vemos en muchos móviles de alta gama. También cuenta con carga inversa.

Otra de sus grandes características es la resistencia a los elementos. Y es que cuenta con certificación de grado militar MIL-STD-810H, frente a temperaturas extremas o caídas accidentales. También dispone de certificación IP69 Pro, que lo hace resistente al agua o al polvo en su grado máximo, como ningún otro teléfono en el mercado, con una resistencia de hasta 60 días bajo el agua u otros 35 tipos de líquidos.

Precio de derribo

Y esto es lo mejor, que su precio para todo lo que ofrece es sencillamente absurdo. Y es que con todo lo que habéis conocido, este teléfono tiene un precio de partida de 165 euros al cambio para la versión de 8 GB+128 GB, mientras que la de 8 GB+128 GB llega con un precio de 175 euros al cambio. De momento están disponibles solo India.