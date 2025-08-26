La app que te avisa si te ha picado un mosquito peligroso y ofrece un mapa interactivo

En España, el mosquito tigre se ha convertido en uno de los protagonistas indeseados de los veranos, no solo por las molestias que provoca su picadura, sino también por su capacidad para propagar enfermedades como el dengue o el zika. Gracias a los avances tecnológicos, hoy es posible detectarlo con gran precisión gracias a Mosquito Alert, una aplicación que emplea inteligencia artificial para analizar fotografías del insecto.

Cuando un usuario sube una imagen del mosquito a la app, esta la procesa, confirma si se trata del mosquito tigre y devuelve la información. Además, la herramienta ofrece un mapa interactivo de acceso público que muestra en tiempo real las áreas con mayor presencia del insecto, lo que facilita la prevención y el control.

Desde que fue detectado por primera vez en España en 2004, el mosquito tigre ha ido extendiéndose por la cuenca mediterránea y otras zonas, favorecido por el cambio climático y la acumulación de agua estancada. Aunque erradicarlo es prácticamente imposible, aplicaciones como Mosquito Alert resultan esenciales para localizar zonas de riesgo y poner en marcha medidas preventivas. Pese a todo, la forma más efectiva de protección sigue siendo evitar la picadura.