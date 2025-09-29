Se filtra todo del Oppo Find X9 Pro, la nueva bestia de la gama alta

La firma china Oppo está trabajando en su nuevo tope de gama, un teléfono que presentarán a lo largo de este mes de octubre, y del que como suele ser habitual, cada vez se conocen más detalles a medida que se acerca su lanzamiento. Y en esta ocasión han quedado al descubierto sus principales características, como nos desvela uno de los principales filtradores de aquel mercado, el prolífico Digital Chat Station. Una filtración que nos da una idea bastante concreta de lo que esperar de este teléfono.

¿Cómo va a ser el Oppo Find X9 Pro?

Pues bien, el mensaje en weibo es bastante directo, y se centra en desvelar prácticamente al 100% la ficha técnica del smartphone. Empezando por su pantalla, que tendrá un buen tamaño de 6,78 pulgadas, así como tecnología LPTO AMOLED, que es lo que podemos esperar de un teléfono de estas características. Esta cuenta con una tasa de refresco de 120Hz, aunque no ha detallado la resolución con la que contará, esperamos una QHD+, como es habitual en estas gamas. También respecto de su pantalla, el filtrador destaca que tendrá unos bordes ultra delgados, a nivel extremo, por lo que es de esperar que el bisel ni se note prácticamente al mirar a la pantalla.

Respecto del procesador, se espera el más potente de MediaTek, el Dimensity 9500, que vendrá acompañado de lector de huellas ultrasónico en la pantalla, así como una certificación IP58 e IP69 frente al agua y el polvo, la más elevada. A nivel de cámara, que será una vez más uno de los aspectos destacados, sobre todo gracias a su asociación con Hasselblad, llegará con tres sensores traseros. Como es usual, el principal será de 50 megapíxeles, mientras que el secundario será uno de periscopio de 200 megapíxeles.

Con él podrá hacer unos espectaculares retratos, al más puro estilo de su primo, el Vivo X200 Pro. También llegará con una lente muliespectral de 2 megapíxeles, así como un soporte macro de teleobjetivo. Delante, la cámara para selfies será de 50 megapíxeles, en general apostando por sensores de Sony, que son de los mejores del mercado como ya sabéis.

La batería tendrá especial protagonismo, ya que será uno de los topes de gama con una mayor capacidad de batería. Esta tendrá una de nada menos que 7500mAh, muy por encima de la media, y además se cargará con mucha potencia, y por tanto, en un menor tiempo. Tanto es así que se espera que la potencia de carga sea de 80W con cable, y de 50W sin cables, no está nada mal.

Sobre sus dimensiones, se espera que sea un móvil relativamente delgado respecto de lo gruesos que suelen ser los teléfonos de alta gama, con un grosor de 8,25mm, mientras que el peso será de unos 224 gramos, lo que es bastante pesado para un móvil que no es plegable, donde suele ser algo más admisible. Se espera que este nuevo teléfono de Oppo se presente el próximo 16 de octubre en China.