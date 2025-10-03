La pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra te protegerá de las miradas curiosas

Cada vez queda menos para que Samsung presente su nueva gama de Galaxy S26, donde una vez más el modelo Ultra será la gran estrella. Eso debería pasar más o menos en algo más de tres meses, y eso en términos tecnológicos no es nada. Hoy hemos conocido una nueva característica que estrenará este teléfono de Samsung, y que tiene que ver con la privacidad, algo cuando menos interesante, y sobre una situación a la que todos nos hemos enfrentado alguna vez desde luego.

Los curiosos lo tendrán más difícil

Seguramente alguna vez hayas sentido que mientras ojeamos la pantalla del smartphone, hay alguien mirando a tu pantalla, ya sea desde un lateral, por encima del hombro, etc. La realidad es que no es algo agradable, y cuando ocurre, es instintivo el movimiento de girar la pantalla para que dejen de mirar lo que hay en ella. Pues bien, tal y como conocemos ahora, Samsung ha trabajado para dar un tratamiento a la pantalla que permite evitar este tipo de situaciones tan desagradables.

Esto se ha descubierto en la versión beta de One UI 8.5. donde existe una nueva funcionalidad llamada Visualización de privacidad y que la propia firma describe como que Limita la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales para proteger su privacidad en público. Esta función se conocía desde hace unas semanas, y ahora ya le podemos poner cara, por decirlo de alguna manera.

Porque un usuario de esta beta ha compartido en X el método para activarla en el teléfono de Samsung. Dentro de la función podemos encontrar diferentes características que podemos activar mediante botones deslizantes. Parece que esta función se ejecutará de manera automática, detectando los lugares en los que nos encontramos, si están más concurridos o no, para activar la funcionalidad.

Para ello tendremos que activar el botón de Privacidad Automática. También vamos a poder elegir qué contenidos queremos que se vean en pantalla, y cuáles no al activarse esta protección. Podemos elegir si se ve el PIN, las contraseñas o los patrones de desbloqueo del smartphone. También podemos elegir ocultar las fotos de nuestra galería. Como veis, son muchas las opciones a nuestro alcance para evitar que otras personas puedan mirar la pantalla.

Para evitar este tipo de fugas de información de nuestra pantalla, se suelen utilizar protectores de pantalla especiales, que evitan que esta se pueda ver desde los laterales. Pero en este caso la nueva función de Samsung no necesita de ningún accesorio para funcionar, sino que parece que directamente es el propio hardware de la pantalla el que consigue este efecto cuando activamos la funcionalidad.

Ahora que conocemos cómo se activa esta función, de lo que tenemos realmente interés es por conocer de qué forma Samsung ha podido conseguir que la pantalla oculte estos datos sensibles. Habrá que ver si es una solución de software, o de la propia tecnología de pantalla, que pueda haber añadido una capa a la superficie que altere su estado para que las personas que nos rodean no tengan acceso a esa información.