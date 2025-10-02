El nuevo Huawei Nova 14i estrena batería enorme y una ceja a lo iPhone X

Huawei ha lanzado una cuarta variante de sus Nova 14, los modelos de gama media de la firma que ahora se están actualizando con mejores funciones, sobre todo en el campo de la autonomía. Las nuevas baterías de gran capacidad están apareciendo en teléfonos de todas las gamas, y este nuevo Nova es de lo que más presume, porque en cuanto a rendimiento no se puede decir que vaya a ofrecernos un perfil muy potente, pero eso sí, más que suficiente para el grueso de consumidores.

Ficha técnica del Huawei Nova 14i

Estamos ante un teléfono que nos ofrece un diseño bastante reconocible en Huawei, y que hemos visto en modelos de alta gama de la marca. Con ese gran módulo de cámara redondo en la parte superior de la trasera del teléfono. Este tiene una pantalla enorme, de casi 7 pulgadas, concretamente 6,95 pulgadas, y eso que además integra un notch en forma de ceja, a lo iPhone X, pero un poco más delgado de lo habitual.

Huawei Nova 14i | Huawei

Esta tiene tecnología LCD, y cuenta con tecnología Always On para mantenerse siempre encendida con el mínimo gasto de energía. La resolución de la pantalla es Full HD +, mientras que la tasa de refresco es de 90 Hz, una buena pantalla desde luego. En cuanto al rendimiento, hay que decir que es moderado porque hablamos de que cuenta con un chip con cuatro años a sus espaldas, el veterano Snapdragon 680, por lo que ofrece conectividad 4G, y no 5G.

Pero es un chip que ha demostrado a lo largo de los años ser muy solvente en cualquier situación. A este le acompañan 8GB de memoria RAM, así como 128GB o 256GB de almacenamiento interno. En ese módulo de cámara redondo encontramos dos sensores, uno de 50 megapíxeles, lo habitual en esta gama, y uno secundario de 2 megapíxeles, que es de profundidad, perfecto para hacer buenos retratos.

La cámara frontal nos ofrece 8 megapíxeles para hacer selfies. La batería es una de sus mejores características, ya que tiene una enorme capacidad de 7000 mAh, mientras que su potencia de carga es de 22.5W, quizás un poco corta para toda la capacidad con la que cuenta. Es un móvil con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.0 y conector USB tipo C. También hay GPS, o lector de huellas integrado en el botón de encendido lateral. Sus dimensiones son de 171.6 mm x 79.9 mm y tiene un grosor de 8,9 mm. El software con el que se estrena es EMUI 14.2. Eso sí, de momento no sabemos precio ni disponibilidad, pero parece que llegará pronto a suelo europeo, y por tanto a España, seguramente con un precio muy ajustado.