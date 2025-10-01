Ya puedes comprar el Vivo V60 Lite 5G en España: 6500mAh, AMOLED y 5G por apenas 300€

Hace unos días nos hacíamos eco del lanzamiento de los Vivo V60 Lite 5G en determinadas regiones, a la espera del que entonces era más que probable desembarco de estos dispositivos en la gama de la marca en nuestro país. Ahora la llegada a España de los Vivo V60 Lite 5G es una realidad, y nos brinda a unos teléfonos con excelentes prestaciones a precios razonables, y con un diseño realmente atractivo, digno de móviles premium.

Precio y disponibilidad

El nuevo teléfono de Vivo se ha puesto a la venta en España por 329 euros para la versión de 8 GB+256 GB. Si queremos la variante más equipada de 12 GB+512 GB, tendremos que pagar 399 euros. Está disponible en dos colores, negro y rosa. En el caso del primero nos llevamos gratis el cargador FlashCharge de 90 W y los auriculares buds air3 junto a un cupón de 30 € de descuento. En el caso del segundo, lo mismo más un cupón de 40 € de descuento.

Los Vivo V60 Lite | Vivo

Un móvil para todo a precio ajustado

Este teléfono nos ofrece todo lo que podemos esperar de un buen terminal, lo que puede necesitar el grueso de usuarios en su día a día, y además con un diseño muy atractivo, sobre todo en esa variante rosa. Viene con una potente pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas, así como con una tasa de refresco de 120 Hz para imágenes más fluidas. Sus bordes son delgados y cuenta con unos bordes planos.

Es un móvil potente gracias al procesador MediaTek Dimensity 7360 Turbo, uno de los más potentes de la gama media, y preparado para jugar a títulos exigentes. Además, si le sumamos la memoria RAM extendida de hasta 12 GB, tenemos garantizado un rendimiento excelente en todos los aspectos. Su cámara de fotos nos ofrece dos sensores, uno de 50 megapíxeles y el ultra gran angular de 8 megapíxeles. Presume del modo de retrato Aura Light, que nos permite hacer retratos nocturnos especialmente luminosos gracias a la IA.

Delante el sensor para selfies es de 32 megapíxeles. La batería es especialmente grande, con una capacidad de 6500 mAh, y una potencia de carga a la altura, de nada menos que 90 W. Cuenta con lector de huellas bajo la pantalla, así como, Wifi 6 de alta velocidad, Bluetooth 5.4, NFC o conector USB tipo C. También tenemos dos altavoces estéreo.

Se estrena con Android 15 como sistema operativo bajo la capa Funtouch 15. Un móvil que además presume de resistencia frente a los elementos, golpes o temperaturas extremas. Todo gracias a la certificación de grado militar MIL-STD-810H. Es un móvil con n diseño muy delgado, de solo 7,6 mm, y eso a pesar de su enorme batería. Su peso tampoco es especialmente elevado, teniendo en cuenta este aspecto, de 194 gramos. Desde luego una de las mejores apuestas para la gama media actualmente en nuestro mercado.