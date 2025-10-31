¿Y si dejar el móvil un rato te quitará 10 años de encima?

Casi todos llevamos un móvil en el bolsillo, y no es casualidad: el 99,5% de los hogares tiene uno. Sin embargo, la sola idea de separarnos del dispositivo genera ansiedad en muchas personas. Un estudio internacional, liderado por cinco universidades de Estados Unidos y Canadá, quiso comprobar qué pasa si desconectamos durante un tiempo. Para ello, pidieron a 467 usuarios de iPhone que redujeran su uso durante dos semanas.

Los resultados fueron reveladores. En solo 14 días, los participantes mostraron mejoras notables en su bienestar mental: menos ansiedad, menos síntomas depresivos y un mejor estado de ánimo general. También se observó una mejora en su capacidad de concentración, hasta el punto de que los científicos compararon el efecto con "rejuvenecer el cerebro 10 años".

Además de limitar el uso del móvil, muchas personas aprovecharon para hacer ejercicio, pasar más tiempo al aire libre y reducir el consumo de contenidos audiovisuales. Incluso quienes sentían miedo a desconectarse o perderse algún evento (el famoso FOMO) terminaron ganando calidad de vida. Lo más impactante: la mejora en los síntomas de depresión fue superior a la de algunos tratamientos con antidepresivos.