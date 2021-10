¿El sonido de tu iPhone se escucha demasiado bajo? Así puedes solucionarlo

Son muchos los usuarios que han reportado problemas con el volumen de sus iPhone. Estos pueden tener un origen muy diverso, desde problemas con el hardware o de configuración del software. Aunque pueden ser debidos también a las condiciones auditivas del propio usuario. A continuación, te contamos cómo aumentar el volumen.

Aumenta el volumen de tu iPhone

Por norma general cuando queremos subir el volumen en nuestros dispositivos utilizamos los botones diseñados al efecto. Pero es posible que por mucho que pulsemos el botón de subir el volumen no consigamos que el sonido que estamos reproduciendo aumente. Para resolver este problema podemos llevar a cabo una serie de opciones, la primera de ella comprobar si tenemos activas la opción de controlar el volumen con los botones. Es muy sencillo, entra en los “ajustes”, a continuación en “Sonidos y vibraciones” y comprueba que la opción “timbre y avisos”, está activado “ajustar con botones”, también puedes desplazar en manejador al máximo.

Hechas las comprobaciones pertinentes, si seguimos sin advertir ningún cambio, podemos probar realizando otros ajustes, como “reducir sonidos fuertes”. Esta opción se encuentra en los “ajustes” del teléfono. Al igual que hemos hecho anteriormente, accedemos a “sonidos y vibraciones”, pero en esta ocasión entramos en “seguridad de los auriculares” y seguimos los siguientes pasos:

Aumentando el volumen en iPhone | TecnoXplora

Dentro de esta opción se encuentra “reducir sonidos fuertes” Activando esta opción deslizando el botón a la posición activa, tenemos acceso a un manejador. Que podemos desplazar para aumentar el sonido.

Por defecto este se encuentra en 85 decibelios, un volumen similar al ruido que produce el tráfico en una ciudad y que es totalmente aceptable para el oído humano. Pero tenemos la posibilidad de desplazarlo hasta un máximo de 100 decibelios, comparable al volumen que produce el volumen de una sirena en un coche de policía o una ambulancia. Aunque se trata de un ruido que puede resultar molesto, dependiendo de la sensibilidad auditiva.

Aunque en el caso de los auriculares, nuestro iPhone puede analizar el sonido y adecuar el volumen ajustándolo a unos niveles aceptables. De todos modos, cuando usamos este tipo de dispositivos y subimos el volumen por encima de los niveles que estén fuera de ser aceptables, obtenemos un mensaje de advertencia, pero aun así nos permite aumentar el volumen.

Aunque no suele ser común y no debería afectar ni generar complicaciones en el sonido, siempre es una buena opción ir en busca de nuevas actualizaciones de software. Merece la pena probar, ya que suele ser frecuente pensar que somos nosotros los que tenemos un problema determinado, y resultar que es un problema generalizado que los desarrolladores han localizado y subsanado a través de una actualización, eliminando de un plumazo el problema. Esto sobre todo sucede si comprobamos que los fallos de sonido afectan a una aplicación específica, de este modo descubriremos que no se trata de una avería en nuestro teléfono. Si por el contario detectamos una avería lo más recomendable es acudir al servicio técnico y consultar las posibles soluciones al mismo.