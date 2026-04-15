El smartphone de Trump sigue vivo: desvela más detalles y su ostentoso diseño

Donald Trump es noticia a diario por muchísimas razones, ya sea por intervenciones en otros países, amenazas de aranceles, o cualquier otra polémica a las que nos tiene acostumbrados. Pero también por una excéntrica idea que lleva desarrollando meses, no el directamente, pero si su equipo, y es la de una operadora de telefonía llamada Trump Mobile, que contará con un smartphone específico. Eso sí, el proyecto lleva meses mutando, y ahora da nuevas señales de vida, demostrando que es un proyecto un tanto errático en su concepto.

Nuevas especificaciones

Ha sido en la propia página del dispositivo en la operadora donde han aparecido nuevas características de este smartphone. Los datos que muestran indican que cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, que ofrece una tasa de refresco de 120Hz, que es más grande que la pantalla que se había mostrado en su ficha técnica en un principio, que tenía un tamaño de 6,25 pulgadas.

Trump Mobile T1 | Trump Mobile

Ahora sabemos que a nivel de rendimiento ofrecerá un procesador Snapdragon 7, no sabemos si será el Gen 4 más moderno, o un modelo de años anteriores. La cámara de fotos también se detalla ahora con tres sensores. El principal de 50 megapíxeles, acompañado de un sensor telefoto de 50 megapíxeles y con un zoom de 2x. Mientras que el tercer sensor es un ultra gran angular de 8 megapíxeles. La cámara frontal para hacer selfies tiene una resolución de 50 megapíxeles.

Un móvil que se estrenaría con una batería de 5000mAh, con una potencia de carga de 30W. Por tanto, no se va a tratar ni mucho menos de un móvil con potencial de alta gama, para nada, sino más bien un móvil de gama media bastante modesto. Medios como GSMArena apuntan a que estas especificaciones podrían ser muy similares a las del HTC U24 Pro, un móvil que hemos visto en España.

Sobre el diseño, se confirma en la página oficial que será el mismo que se filtró en una imagen real hace unos meses. Un móvil de aspecto ostentoso, con un color dorado que no pasa desapercibido, y con la bandera estadounidense en color negro sobre la inscripción Trump Mobile. Un teléfono que contará con Android como sistema operativo, y que a día de hoy se oferta por 499 dólares en pre reserva.

Ahora bien, a este teléfono le ha acompañado una importante polémica, porque ha sido un despropósito desde que se anunció. No solo por los constantes cambios de diseño y especificaciones, sino sobre todo porque a priori se iba a lanzar a finales del año pasado y no ha llegado, pero aún más porque en las primeras comunicaciones, Trump Mobile presumía de que sería un móvil americano hecho en América, y nada más lejos de la realidad.

Es evidente que con estas especificaciones estamos ante un móvil probablemente de origen chino. Finalmente reconocieron que no se fabricaría en América y sería un adalid del América First, solo aclararon que en el proceso participarán empresas americanas. En definitiva, un móvil de dudoso gusto y con especificaciones bastante comunes, que de momento no levanta demasiadas pasiones. Veremos si finalmente llega a las manos de quienes han apostado por él.