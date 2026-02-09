El smartphone T1 de Trump se filtra de nuevo con nuevos cambios

Hace unos meses os contábamos que Donald Trump había comenzado su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos con muchas ganas de dejar huella, ya sea para bien o para mal. Y uno de los curiosos aspectos donde no quiere pasar desapercibido, es en el de la tecnología. Y no lo decimos por sus potentes vetos contra los fabricantes chinos, sino porque ahora busca crear un smartphone con identidad norteamericana, aunque con ciertas fisuras en cuanto a su manufactura. Ahora hemos conocido nuevos detalles del T1 Trump, que parece estar más cerca que nunca.

Dos ejecutivos desvelan nuevos detalles

El medio The Verge ha podido hablar con dos ejecutivos de esta compañía encargada de desarrollar el teléfono de Trump Mobile, y han mostrado incluso la imagen de un prototipo. En ella se puede ver un teléfono de diseño cuestionable. Tanto es así que parece más bien un smartphone de 2020 o más veterano incluso, sobre todo por el módulo de cámara en forma de pastilla, con una barriga considerable y una mezcla de colores un tanto recargada, con ese dorado.

Podemos ver ese T1 gigante en la parte trasera, aunque estos ejecutivos han dicho que desaparecerá, solo quedará la bandera norteamericana y la inscripción de Trump Mobile. Además, han detallado algunos datos sobre el hardware del teléfono, que sera de gama media. Y es que ofrecerá un procesador Snapdragon de la Serie 7, que vendrá acompañado de 512GB de almacenamiento interno, y ranura para tarjetas microSD con hasta 1TB de capacidad.

La cámara de fotos de este teléfono será triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular y zoom de teleobjetivo, de los que no conocemos su resolución. Delante la cámara selfie será de 50 megapíxeles. La batería de 5000 mAh brindará una autonomía dentro de la media en los teléfonos de su categoría. Llegará con Android como sistema operativo. Sobre el precio, no hay nada cierto, aunque al menos sus creadores han desvelado una horquilla, eso sí, bastante amplia.

Y es que aseguran que este primer Trump T1 smartphone tendrá un precio de entre 500 y 1000 dólares. Lo primero nos parecería dentro de lo lógico, ya con un toque premium, y lo segundo, desde luego algo desorbitado. Aunque sus creadores juegan con la baza de la exclusividad y quién sabe si los materiales nobles. Lo que sí han aclarado sus creadores es que actualmente existen ciertos desafíos y problemas en su desarrollo que están influyendo en el retraso de su lanzamiento.

Además, han asegurado que se ensamblarán en Estados Unidos, aunque no han aclarado el origen de los componentes, que presumimos serán chinos. Una paradoja importante para el que espera convertirse en el teléfono estadounidense por excelencia. Hecho por y para seguidores de Donald Trump, con todo lo que eso significa desde luego.