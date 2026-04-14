El Poco C81 es oficial y presume de una pantalla de casi 7 pulgadas

Quién dijo que las pantallas grandes estaban reservadas a los móviles de alta gama. Durante años se asociaron a terminales caros, y actualmente ocurre también con los plegables. Pero el móvil en el que nos fijamos hoy precisamente presume de una pantalla que no está muy lejos de la de un plegable, porque roza las 7 pulgadas, recordemos que hay plegables por debajo de las 8, y desde luego destaca por un precio que se espera sea bastante competitivo para la gama media más asequible.

Ficha técnica del Poco C81 Pro

Esta versión Pro del modelo de Poco llega a la página web global de Xiaomi, lo que quiere decir que su lanzamiento parece bastante cercano, y que por supuesto podría llegar también al mercado español. Un móvil que en las imágenes vemos bastante elegante, con acabados dorados en el bisel de la cámara y módulo, así como atractivas texturas en la parte posterior del teléfono.

Nuevo Poco C81 Pro | Poco

En lo que se refiere a sus datos técnicos, este teléfono destaca por una pantalla muy grande, tanto que su diagonal roza las 7 pulgadas, y se queda en las 6,9 pulgadas, por lo que es evidente que en las manos se sentirá muy aparatoso, pero lo agradeceremos a la hora de ver contenidos o jugar, este es un tamaño digno de los mejores Note de la anterior década. Además, presume de una tasa de refresco de 120Hz, y Xiaomi presume de que tiene un gran brillo para poder disfrutar de ella en días muy soleados.

Además cuenta con la tecnología Wet Touch Technology 2.0, que permite tocar la pantalla táctil incluso en esos momentos en los que la pantalla está húmeda, o nuestros dedos, a pesar de ello, detectará los movimientos y pulsaciones perfectamente. Su batería tiene una gran capacidad, al menos por encima de la media, alcanzando los 6000mAh, lo que según Xiaomi da para casi dos días y medio de uso sin recargar el teléfono. Su carga ofrece una potencia de 15W. Y a pesar de esta capacidad, su perfil es de tan solo 8,15 mm.

Su procesador es un chip bastante modesto, un Unisoc T7250, que ofrece buen rendimiento con sus 8 núcleos, y es bastante versátil. Llegará en versiones de hasta 4GB de memoria RAM, a las que se les puede añadir otras 4GB de almacenamiento interno para alcanzar las 8GB. La cámara trasera tiene un sensor principal de 13 megapíxeles, y está acompañada de una lente auxiliar. Delante, la cámara selfie cuenta con un sensor de 8 megapíxeles.

Un smartphone que llega con HyperOS 3, la capa más reciente de Xiaomi, basada en Android 16. Además, cuenta con Google Gemini integrado y sus mejores herramientas de IA, incluso el modo Live. Y para rematar la jugada, Xiaomi asegura que contará con soporte de software de cuatro años desde su lanzamiento, con actualizaciones de sistema y seguridad. De momento ha aparecido en la web global de Xiaomi, y es de esperar que haga su estreno en Europa y España pronto.