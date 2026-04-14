La nueva Cosori Twinfry Compact llega a España: una Airfryer dual inteligente más compacta

Las freidoras de aire son ya uno de los electrodomésticos más importantes en los hogares españoles. En muchas casas hoy en día solo se cocina con ellas, y es que han conseguido relegar incluso a las tradicionales vitrocerámicas. Por eso, cuanto más necesarias se hacen, más necesidad tenemos de poder cocinar no uno sino varios platos a la vez, para ahorrar tiempo. Y la nueva freidora que lanza Cosori en España nos ofrece precisamente eso, un diseño de doble bandeja que además ahora parece que llega con un tamaño más compacto.

Precio y disponibilidad

La nueva Cosori Twinfry Compact se ha puesto a la venta en nuestro país por 189,99 euros, y se puede comprar en las principales tiendas tanto online como grandes superficies. Este modelo tiene un acabado en negro y toques dorados, habrá una versión adicional en Amazon de color negro y gris.

La nueva Cosori TwinFry Compact | Cosori

Funciones inteligentes y doble bandeja en tamaño compacto

Uno de los puntos en contra de las freidoras de doble bandeja es su tamaño, sobre todo si estas se encuentran dispuestas de manera horizontal. Obviamente suelen ocupar lo mismo que dos freidoras, pero en este caso Cosori ha conseguido reducir al mínimo el espacio que ocupa en nuestra cocina.

Y todo ello a pesar de tener una gran capacidad de 8,6 litros. Gracias al separador extraíble se puede cocinar de dos maneras, como dos zonas de cocción independientes de 4,3L para preparar diferentes platos al mismo tiempo. O bien retirando el separador para usar una única gran cesta de 8,6L, ideal para piezas grandes como un pollo entero.

Este nuevo modelo cuenta otra vez con la tecnología de cocción Dual Blaze. Esta permite calentar desde todas las direcciones. Gracias a cuatro componentes calefactores independientes distribuidos tanto en la parte superior como en la inferior de la cámara de cocción, que permiten cocinar los alimentos de manera uniforme, y evitando incluso que tengamos que moverlos para que se vayan cocinando o dorando.

La gran novedad que aporta esta freidora de aire es que a pesar de ser dual, tiene un tamaño un 16% más compacto que los anteriores modelos de la marca con doble cesta. Así que es perfecta para usarla en cocinas que no cuentan con tanto espacio disponible en la encimera. Sobre las capacidades de cocinado, esta freidora ofrece cinco modos en un solo dispositivo. Porque podemos freír con aire, hornear, asar, recalentar y utilizar la función de grill. Hay un modelo adicional, con seis funciones en una, que ofrece también la capacidad de deshidratar los alimentos.

Y como viene siendo habitual en este fabricante, utilizan en las cestas y bandejas un revestimiento cerámico resistente a altas temperaturas que está completamente libre de compuestos PFAS. Un material que además es apto para lavavajillas, lo que significa hace más sencilla la limpieza diaria.