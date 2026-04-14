Las potentes características del Motorola Razr 70 Ultra se filtran al completo

El nuevo plegable tipo concha de Motorola está cada vez más cerca, y de hecho se trata de su modelo más avanzado en este formato. Y es que mientras la marca ya ha puesto en pre reserva su primer plegable tipo Fold, ahora conocemos las características del inminente Motorola Razr 70 Ultra, un modelo que ofrecerá las mejores prestaciones de este formato en cada una de sus facetas. Estas se han filtrado al completo y nos dan una idea de lo que esperar de este interesante smartphone.

Todo lo que podemos esperar de él

Los nuevos detalles los conocemos días después de que se filtraran varios renders mostrando su diseño final, además de parte de una fuente con una excelente reputación. En esta ocasión han desvelado la ficha técnica completa de este plegable, que repasamos a continuación. La información proviene de Android Headlines, y nos brinda información esencial sobre lo que esperar de este nuevo smartphone de la marca ahora de Lenovo.

Para empezar, en lo que se refiere a sus pantallas, este llegará con un gran panel plegable con diagonal de 7 pulgadas, que ofrecerá una resolución de 1224 x 2992 píxeles. Mientras que la pantalla externa contará de nuevo con una diagonal de 4 pulgadas, así como una resolución inferior, de 1080 x 1272 píxeles, más que suficiente para una pantalla secundaria como está, destinada a un uso más limitado.

A nivel de rendimiento, será un móvil de primer nivel, con un nuevo chip Snapdragon 8 Elite, que aunque es un procesador de 2024, sigue siendo un procesador con todas las garantías para mover fluido el teléfono en cualquier escenario. Este vendrá acompañado de 16GB de memoria RAM o 512 GB de almacenamiento interno, por lo que en este aspecto también ofrecerá las mejores prestaciones a pesar de su diseño plegable.

La batería será de las más grandes en un plegable de concha. Este aspecto ha sido controvertido en otros modelos, que ofrecen capacidades de alrededor de 4000 mAh, pero en este caso Motorola no se conforma con llegar a esa cifra. Sino que además nos brinda una capacidad extra que alcanza los 5000mAh, como decimos, poco común en este tipo de smartphones plegables de concha.

De hecho crece respecto de los 4700mAh de su predecesor, así que en este sentido la mejora es evidente. Por cierto, la batería se puede cargar bastante rápido también, con una potencia de 60W, de las más altas también en este tipo de plegables. Como suele ser habitual, Motorola no se conforma con especificaciones comunes y suele llevarlas al extremo.

Respecto de su cámara de fotos, ahora sabemos que este plegable contará con dos sensores de nivel. Ambos de 50 megapíxeles, siendo el secundario un ultra gran angular, que hace las veces también de sensor para hacer selfies con un campo de visión más amplio. Un móvil que es casi perfecto a nivel de diseño, y que ahora en prestaciones mejora de manera puntual para que sea aún más atractivo. Debería presentarme muy pronto.