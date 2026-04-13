INMINENTE TOPE DE GAMA
Oppo muestra oficialmente el diseño de su esperado Oppo Find X9 Ultra
El fabricante chino ya calienta motores con su nuevo y esperado esmartphone de alta gama, desvelando su diseño final.
Publicidad
Sin duda hay muchísima expectación alrededor del futuro Oppo Find X9 Ultra, el que se convertirá en el teléfono más avanzado de la marca china, y que destacará una vez más por su potente cámara de fotos. Ahora la firma china ha desvelado de manera oficial su diseño, a modo de aperitivo de cara a su inminente presentación, que se espera se produzca a lo largo de los próximos días o semanas.
Un espectacular diseño y una edición clásica de Hasselblad
Esperábamos un diseño de primer nivel, y una vez más Oppo ha conferido a su tope de gama unas líneas atractivas al conjunto de su modelo Ultra, destacando sobre todo un enorme módulo de cámara. Lo que ha mostrado ahora Oppo oficialmente en imágenes de prensa es un diseño similar al de su predecesor, pero que va un poco más allá, ya que da la sensación de que el módulo es incluso más grande.
Además, ahora tenemos una edición especial con aspecto de cámara Hasselblad clásica, en dos tonos y con dos zonas diferenciadas, que recrean el aspecto de la empuñadura lateral. El acabado de este teléfono se puede decir que es Ultra Premium, y viene en dos colores. El Tundra Umber, que está inspirado en glaciares escandinavos, con acabado en cuero vegano y el Canyon Orange, fabricado con fibra de grado aeronáutico para brindar la máxima resistencia.
Hasselblad Earth Explorer Kit
Sin duda la estrella del lanzamiento será este Kit que convierte el teléfono en una auténtica cámara profesional con el factor de forma de un smartphone. Dentro de este kit tenemos la Hasselblad Explorer Case, que es una funda de cuero verde con botón de obturador de dos etapas y dial físico para zoom.
También integra el 300mm Explorer Teleconverter, que es un accesorio óptico que permite alcanzar una distancia focal equivalente a 300 mm, por lo que con él vamos a poder disfrutar de un nivel de zoom óptico imposible de alcanzar de manera por un smartphone con los sensores y lentes actuales.
Oppo ha anunciado que en la campaña de reserva del Find X9 Ultra vamos a poder disfrutar de un descuento de 200 euros. Además, podremos elegir entre un potente regalo, valorado hasta en 638 euros, de los que destacan el Oppo Pad 5, Oppo Watch X3 o el Kit Hasselblad de fotografía.
Recordemos que gracias a las filtraciones anteriores, de este teléfono se espera una potente cámara de 200 megapíxeles, con dos sensores teleobjetivo de periscopio. Además contará con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, así como con una enorme batería de más de 7000 mAh, con carga rápida de 100W. Y su pantalla LPTO OLED tendrá una diagonal de 6,82 pulgadas y una resolución 2K:
Más dispositivos en camino
Oppo ha anunciado también que los Oppo Watch X3 y los auriculares Oppo Enco Clip2 llegarán junto con el nuevo smartphone tope de gama. Ahora falta saber cuándo conoceremos de primera mano a estos dispositivos, y sus precios finales.
Publicidad