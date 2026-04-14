Xiaomi sorprende con el nuevo Redmi A7 Pro 5G: batería enorme y 120Hz por apenas 100€

Si hace unas semanas conocíamos a uno de los nuevos móviles básicos de Redmi, en esta ocasión la firma china ha hecho oficial la primera variante Pro que hemos visto en esta gama. Se trata del nuevo Redmi A7 Pro 5G, un teléfono que vuelve a presumir de algunas características de alto nivel a pesar de un precio ridículo cuando lo convertimos a euros. Sin duda uno de los móviles más interesantes que ofrecerá en los próximos meses el fabricante chino para quienes quieren gastar poco dinero y no renunciar a casi nada.

Bueno, bonito y barato

Xiaomi ha recurrido a esta fórmula que no falla para ofrecernos un teléfono que desde luego brilla con luz propia entre los más asequibles. Este terminal nos ofrece un nuevo diseño, con un módulo en forma de pastilla vertical, pero que tiene una lente secundaria más alargada y que le da un toque original. Es un móvil de gama de entrada pero que entre otras cosas presume de una pantalla con tasa de refresco de 120Hz, recordemos que hasta hace poco era algo que no estaba al alcance de los iPhone más avanzados.

Nuevo Redmi A7 Pro 5G | Xiaomi India

Esta pantalla tiene una diagonal de 6,9 pulgadas, que cuenta con resolución HD+ y un panel LCD. Tiene un brillo de 800 nits, y la realidad es que no presume de un diseño muy avanzado, con bordes gruesos y notch en forma de gota, pero no podemos pedir más por su precio. En términos de rendimiento también demuestra que es un dispositivo básico, gracias a un procesador Unisoc T8300, que ofrece un buen rendimiento, pero muy justo en tareas algo más exigentes.

La cámara de fotos cuenta con un sensor principal de 32 megapíxeles, por lo que parece que ese segundo sensor tan original es decorativo, al menos Redmi no desvela la existencia de ningún sensor adicional, salvo obviamente el frontal, que tiene una resolución de 8 megapíxeles, por lo que en este apartado, obviamente, es un móvil bastante básico, todo hay que decirlo.

Aunque hay un aspecto donde brilla con luz propia, y ese es el de la batería. Esta tiene una capacidad de 6300mAh, por lo que es bastante más grande que las de la media, y tiene una carga, que eso sí, ya no acompaña tanto, porque tiene una potencia de solo 15W, no podemos esperar más en este segmento. Por otro lado, la carga inversa es de 7,5W. Es un móvil que llega con lo último de Xiaomi, como es HyperOS 3 basado en Android 16, por lo que vamos a estar a la última con su software.

En términos de conectividad, es bastante completo, con Wifi de doble banda, Bluetooth 5.4, Dual SIM, conector de auriculares, puerto USB tipo C, y lector de huellas lateral, en el botón de encendido, por supuesto hay GPS y Radio FM. Lo que parece que sacrifica es la conectividad NFC. Tiene una certificación de resistencia al agua y polvo IP52. Lo mejor, su precio, de momento no viene a España, esperemos que no tarde mucho. Está disponible en el mercado indio, con un precio de 106 euros al cambio para la versión de 4GB+64GB. Por otro lado, la versión de 4GB+128GB tiene un precio de 114 euros al cambio.