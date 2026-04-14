Ya puedes reservar el Motorola razr Fold en España

Este año Motorola ha presentado su primer plegable de tipo Fold, tras haber triunfado durante varios años con sus razr de formato concha. Si el teléfono lo conocíamos hace unos meses en su presentación, ahora por fin se deja caer en nuestro país, abriendo el periodo de reservas. Y no solo eso, sino también abriendo la posibilidad de disfrutar de las promociones que ha preparado la marca de cara a la celebración del Mundial de Fútbol, que se celebra este año en norteamérica.

Precio y disponibilidad de sus diferentes ediciones

La preventa ya ha comenzado para hacerse con el Motorola razr Fold en España. El precio con el que se estrena en nuestro país es de 1999 euros, y quienes lo reserven hasta el próximo 3 de mayo, podrán disfrutar de un descuento de 250 euros sobre ese precio base. Junto con el teléfono, en su caja podremos disfrutar del moto pen ultra, el stylus de alta precisión.

También nos podemos llevar de regalo un pack de dispositivo que nos mete de lleno en el ecosistema de Motorola, como son los wearables moto watch y unos moto buds loop. Por tanto, podemos llevar varios dispositivos y el primer plegable de este tipo de Motorola a un precio muy competitivo.

Por otro lado, hay una Edición Limitada Exclusiva, la FIFA World Cup 26 Collection, que se basa en el torneo de fútbol más importante del mundo. Esta edición tiene un precio de 2399 euros. También viene con el moto pen ultra, pero tiene ese precio mayor por contar con un acabado premium, que incluye un chapado de oro de 24 quilates, casi nada.

Un plegable único

El nuevo plegable de Motorola presume, según el prestigioso medio DXOMARK, de la mejor cámara de fotos en un teléfono plegable. De hecho cuenta con tres sensores de 50 megapíxeles, uno de ellos es un telefoto de periscopio con zoom óptico de 3x. Es un móvil muy potente, gracias a procesador Snapdragon 8 Gen 5, de los más potentes del momento. Aunque por supuesto, su pantalla plegable es la estrella.

Esta cuenta con un panel LPTO P-OLED de 8,1 pulgadas plegable, con una resolución de 2232 x 2484 píxeles, y una tasa de refresco de 120Hz. Además la pantalla externa también es de máximo nivel, con otro panel LPTO P-OLED, en este caso con una diagonal de 6,6 pulgadas y resolución de 1080 x 2520 píxeles. En ambos casos presumen de más de 6000 nits de brillo pico.

También tiene el honor de contar con una de las baterías más grandes en un móvil plegable. Este componente normalmente ha sido más pequeño en estos teléfonos, a pesar de su gran tamaño, hasta que ha llegado lo nuevo de Motorola. Y es que cuenta con una batería de nada menos que 6000mAh, que además presume de carga rápida de 80W, 50W sin cables y 5W inversos. Sin duda alguna uno de los plegables más sorprendentes de todo este 2026, y que ya se puede reservar en España.