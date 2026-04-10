Nuevo HMD Terra: el móvil “tonto” heredero de Nokia llega a España

Durante el pasado MWC 2026 conocimos el nuevo teléfono resistente de HMD. Heredero de los Nokia más resistentes, un terminal de características básicas, si las comparamos con las de un smartphone, pero que en términos de resistencia no tiene nada que envidiar a los modelos más avanzados, como aquellos Galaxy S Active. En este caso se trata de un móvil mucho más compacto, pero que hereda esa resistencia casi legendaria de los móviles de la firma nórdica.

Precio y disponibilidad

La marca ha anunciado hoy que su nuevo HMD Terra M está a la venta en nuestro país por 199,99 euros. Un precio que sin duda es elevado para un móvil básico o DumbPhone, pero que se justifica por sus características de durabilidad, que lo hacen un teléfono todoterreno para muchas aventuras.

El HMD Terra M | HMD

Un móvil compacto y muy resistente

Este nuevo HMD Terra M puede ser un móvil perfecto tanto para un uso profesional, como para llevártelo de excursión a los lugares más inhóspitos. De hecho cuenta con resistencia de grado militar, que le permite resistir a temperaturas extremas. Su acabado texturizado permite un agarre muy cómodo en todas las situaciones, incluso si está mojado. Incluso es resistente a los productos químicos, como gasolina, disolventes industriales, o incluso desinfectantes de grado médico.

Es también resistente al agua y al polvo en su máxima certificación, ya que cuenta tanto con la IP68 como IP69K. Detalles interesantes son por ejemplo el soporte para servicios PTT, que viene a ser algo así como una función similar a la de Walkie Talkie, y que permite comunicarse con otros Terra M con solo pulsar un botón. Un móvil que a nivel de conectividad es bastante completo, porque cuenta con 4G LTE, VoLTE, e incluso llamadas de voz mediante Wifi.

Y muy importante, y novedoso en este tipo de móviles básicos, cuenta con función de hotspot, que es básicamente lo que le permite convertirse en un repetidor Wifi, o un router con el que podemos compartir nuestra conexión de datos móviles. No falta tampoco la conectividad Bluetooth, y sobre todo GPS, que permite un posicionamiento preciso desde un móvil básico como este.

Algo que demuestra que es un teléfono orientado en parte a profesionales. Es que cuenta con varias apps preinstaladas, como PTT, lector de códigos de barras, navegador web, grabadora de sonido, notas, etc. Su batería de 2510 mAh puede mantener encendido el teléfono durante 10 días. Una batería que además se puede intercambiar al instante para seguir disfrutando de él todo el día.

También tiene una camara trasera de 8 megapíxeles con autoenfoque y flash LED, asíc omo una potente doble linterna LED, que además de la luz blanca, también emite una potente luz de color rojo. Y muy importante, su pantalla de 2,8 pulgadas es táctil, con una resolución de 640x480 píxeles. Su procesador es un Qualcomm Dragonwing QCM2290 y cuenta con el sistema operativo PulseOS, del que desconocemos su funcionamiento.Por último ofrece sensores como acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, que es la brújula electrónica y el sensor SAR.