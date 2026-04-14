Redmi lanza un potente monitor 4K de 31 pulgadas y 160Hz

Cada vez son más habituales en nuestros hogares los monitores híbridos, o gaming, que nos sirven tanto para jugar con las mejores prestaciones, como para trabajar o ver nuestros contenidos favoritos. En este caso la firma china Redmi ha lanzado un potente monitor, de gran tamaño, que nos ofrece una excelente calidad de imagen gracias a unas especificaciones poco comunes en el segmento, y menos con el precio que se ha lanzado este nuevo monitor de los chinos.

Un monitor para diferentes necesidades, pero sobre todo potente.

El nuevo monitor tiene una diagonal de 31,5 pulgadas, y presume deun sistema QD-Mini LED que cuenta con nada menos que 1.152 zonas de atenuación local, lo que da como resultado un brillo pico de 1600 nits. Pero además nos ofrece mucha versatilidad, ya que aunque cuenta con una resolución 4K nativa con una tasa de refresco de 160 Hz, pero tiene una característica única. Un modo dual que permite bajar la resolución a 1080p para disparar la velocidad hasta los 320 Hz. De esta manera podemos cambiar de uso rápidamente, de un editor de vídeo a un divertido shooter en cuestión de segundos.

Redmi G Pro 32U 2026 | Redmi

Su tiempo de respuesta de 1 ms GTG y la compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro garantizan que no tengamos que aguantar efectos fantasma. Cubre el 98% del espacio DCI-P3 y el 100% de sRGB, con una precisión de color Delta E inferior a 1. Esto significa que lo que vemos en pantalla es muy cercano a lo que el creador diseñó en su momento.

A nivel de conectividad nos ofrece dos entradas HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y un puerto USB-C con carga de 90W. Esa potencia permite que el propio monitor pueda cargar dispositivos tan exigentes como un ordenador portátil mientras este, por ejemplo, está conectado. Un monitor que presume de diseño muy gaming, atractivo a la par que agresivo. Este además ofrece, como es imprescindible en este segmento, iluminación RGB.

El precio con el que se ha lanzado en el mercado chino es de solo 430 euros al cambio. Este es un precio muy ajustado si tenemos en cuenta que tiene un tamaño de más de 30 pulgadas y una tasa de refresco muy elevada, combinado con una resolución 4K, perfecta para los juegos más exigentes, que se van a ver de manera espectacular en esa diagonal tan grande. Un monitor que no sabemos si llegará a España, hay posibilidades, ya que actualmente la marca ya vende en nuestro país varios modelos, de hasta 34 pulgadas, pero eso sí, siempre bajo la marca Xiaomi, y no Redmi como en este caso.