Vivo lanza un smartphone con más de 9000mAh de batería

El tamaño de las baterías de nuestros smartphones se nos ha ido de las manos, aunque desde luego no es nada malo, todo lo contrario. Y es que contar con una batería de este tamaño ya no genera problemas de espacio o peso, gracias a las nuevas tecnologías de silicio y carbono. El mejor ejemplo es el nuevo smartphone de Vivo, que acaba de llegar al mercado con una de las baterías más grandes del momento, capaz de brindarnos una autonomía inédita en un teléfono de este grosor y peso.

Ficha técnica del nuevo Vivo T5 Pro

Este nuevo terminal de Vivo pasaría desapercibido si no fuera porque es uno de los móviles más delgados con una batería de tal envergadura. Y es que móviles con hasta tres veces más batería que este había llegado ya al mercado, pero su perfil era más parecido al de un ladrillo. Ahora no, vemos una batería gigante dentro de las dimensiones de un smartphone con un tamaño y grosor muy comunes.

Vivo T5 Pro | Vivo

Obviamente la batería es la estrella de este teléfono, que tiene una capacidad de 9020mAh, y que se carga con una potencia máxima de 90W, que ya empieza a quedarse corta con baterías tan grandes, pero que es más que razonable. Según Vivo, esta enorme batería puede cargarse a la mitad en solo 37 minutos. Y como decíamos, lo mejor es que a pesar de esa enorme capacidad, su grosor es de solo 8,25 mm, y su peso de 213 gramos, no es superior al de otros tantos gama media.

Por lo demás es un móvil con una buena ficha técnica. Porque tiene un pantalla grande, de 6,83 pulgadas, que nos ofrece un panel OLED LPTS con resolución de 1,5K, y una alta tasa de refresco de 144Hz, por lo que es uno de los mejores paneles de su gama, presumiendo de un brillo de hasta 5000 nits. Es también bastante potente, gracias a un procesador de última generación en la gama media.

Y es que presume del Snapdragon 7s Gen 4, el más potente que ofrece Qualcomm en la gama media, por lo que en este sentido es un móvil muy potente y nos va a permitir cualquier tarea que le pidamos con las máximas garantías, de hecho su puntuación en el test de Antutu supera el millón de puntos. A este le acompaña una refrigeración mediante cámara de vapor de 7000 mm 2, siendo la más grande entre los smartphones de gama media.

Su cámara de fotos nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles fabricado por Sony, mientras que el sensor secundario tiene una resolución de 2 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies tiene una buena resolución de 32 megapíxeles. El teléfono ofrece la mayor certificación frente al agua y el polvo, como es IP68 e IP69, así como conectividad Wifi 6, Bluetooth 5.2, lector de huellas en la pantalla, así como un puerto de infrarrojos. Cuenta con Android 16 bajo la capa OriginOS 6. Y todo a un precio muy atractivo, de 270 euros al cambio para la versión de 8GB+128GB.