La inminente tableta de RedMagic tendrá una pantalla OLED de 185 Hz

La firma china está trabajando en una nueva tableta, que como sabéis, contará como es habitual en esta gama, con unas prestaciones de primer nivel, ya que está siendo diseñada para ofrecer un perfil gaming muy potente. En esta ocasión la nueva tableta se ha filtrado desvelando algunas de sus características más importantes, que nos dan una idea de lo que esperar. Sobre todo a nivel de pantalla, que ahora sabemos será una de las más avanzadas del mercado actual.

Una auténtica tableta gaming

Y es que estamos ante la futura RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, que presumirá de un apartado gráfico extraordinario, perfecto para jugar tanto a juegos nativos, como a otros en la nube a máxima calidad. Para ello, según ha desvelado el prestigioso filtrador chino Digital Chat Station, la pantalla contará con una alta tasa de refresco de 185 Hz, de las más elevadas del mercado. Esta pantalla tendrá una diagonal de 9 pulgadas, y su panel contará con tecnología OLED. La resolución será elevada, de 2400 x 1504 píxeles.

En términos de rendimiento presumirá del potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, así como de un sofisticado sistema de refrigeración, para disipar el calor en esos momentos donde la exigencia es extrema. Este vendrá acompañado de variantes con 12GB, 16GB y 24GB, así como 256GB, 512GB o 1TB de almacenamiento interno, por lo que las versiones más avanzadas ofrecerán un enorme potencial.

Su batería no se quedará atrás, porque si tenemos en cuenta que tiene una pantalla de 9 pulgadas, sus 8300 mAh son más que suficientes para que la tableta nos ofrezca una autonomía para todo el día. Una tableta que presumirá de un atractivo toque gaming, que incluye iluminación RGB, así como diseño transparente en alguna de sus ediciones, que se denominará Tritium Transparent Silver Wing y Tritium Transparent Dark Night.

De momento no se sabe cuándo llegará este modelo al mercado global, donde la tableta tendría la denominación de RedMagic Astra 2. En cualquier caso parece que es inminente el lanzamiento de esta nueva tableta, que desde luego va a ser de las más potentes del mercado, y una claro ejemplo de todo lo que nos debe ofrecer una tableta potente para jugar.

Como es habitual en RedMagic, sus fichas técnicas no suelen pasar desapercibidas, y suelen ser un referente a la hora de saber cómo crecerán este tipo de dispositivo en los próximos años, ya que suelen ir muy por delante de sus oponentes. Una tableta que llegaría con Android 16 como sistema operativo, para permitirnos jugar en diferentes plataformas, desde la Play Store, a juegos en streaming con la máxima calidad y fluidez.

Una tableta que habrá que ver si finalmente llega a España, y a qué precio, porque a pesar de estas espectaculares características, lo normal es que sea bastante accesible. El modelo actual, la primera Astra, está disponible por 499 euros, lo que no está nada mal.