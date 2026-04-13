El Samsung Galaxy Z Flip8 se deja ver con su diseño definitivo

l próximo mes de julio esperamos una nueva generación de plegables de Samsung, y una vez más Galaxy Z Flip será uno de los dos grandes lanzamientos del nuevo Unpacked. Y ahora este se ha filtrado en toda su gloria gracias a unos CAD que nos muestran con todo detalle sus líneas maestras. Unas líneas que como vais a poder comprobar, son bastante familiares y nos recuerda y mucho a su predecesor. La realidad es que si algo funciona no hay que cambiarlo, y parece que Samsung se lo está tomando al pie de la letra en base a este aspecto que conocemos ahora.

Lo conocemos tal y como llegará al mercado

Una vez más ha sido el popular y reputado filtrador @Onleaks quien ha desvelado las imágenes con el diseño final del Samsung Galaxy Z Flip8, que se presentará este mismo verano en un nuevo evento Unpacked. En las imágenes que ha adjuntado, que son unos render a partir de los archivos CAD de este teléfono, podemos ver con todo diseño cómo será el aspecto del nuevo plegable de concha de Samsung. Y la realidad es que va a ser extremadamente parecido a su predecesor.

Lo hace unos días después de compartir los mismos archivos CAD, pero en este caso del Z Fold 8, por lo que es evidente que algo se cuece en el entorno de Samsung. Se trata de un modelo muy similar a su predecesor, aunque como conocemos gracias a GSMArena, será un poco más largo, ancho y grueso que el Z Flip7, lo que sin duda es llamativo, porque deberíamos esperar todo lo contrario.

Así, las dimensiones son de 166,8 x 75,4 x 6,6 mm desplegado y de 85,4 x 75,4 x 13,2 mm plegado, por lo que sigue siendo un móvil muy fino a pesar de esos cambios. En cualquier caso parece que el nuevo teléfono será en las manos prácticamente el mismo que su predecesor, quienes sostengan en la mano uno del pasado año, y este nuevo, no notarán prácticamente diferencias al sostenerlos. Y es que el teléfono será bastante similar a su predecesor en todos los aspectos.

Es probable que la gran diferencia entre ambas resida en el procesador con el que contará la nueva generación. Lo normal es que cuente con el Snapdragon 8 Gen 5 Elite como chip, lo que será un gran salto de potencia respecto del anterior modelo, y seguramente su principal novedad. No se esperan grandes cambios a nivel de cámara, batería o pantalla. Y que el panel de este modelo sería de 6,9 pulgadas en la parte interior plegable, mientras que la pantalla externa tendría una diagonal de 4,1 pulgadas.

Sobre su lanzamiento, lo esperamos para el mes de julio, aunque este año junto a una gran novedad. Y es que se espera que no llegue solo junto al Galaxy Z Fold8, sino que podría estrenarse junto a un tercer plegable. Sería el Samsung Galaxy Z Fold Wide, una versión del plegable tipo libro más ancha, similar al formato del primer iPhone plegable, que se presentará el próximo mes de septiembre, y que contará con un factor de forma similar al de una tableta.