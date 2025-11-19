El smartphone robótico de Honor se deja ver en imágenes reales con su cámara Gimbal

Hace unos meses Honor nos sorprendía con un smartphone que desde luego parece adelantado a su tiempo, veremos si demasiado. Hablamos del Honor Robot Phone, un concepto de smartphone que integra una innovadora cámara de fotos integrada en su cuerpo, que se puede separar de él para actuar con vida propia, de ahí que se le denomine como un teléfono robótico. Ahora este se ha mostrado más allá de aquella presentación, con su aspecto real, y la verdad que promete no dejar indiferente a nadie.

Así es su aspecto real

El Robot Phone de Honor se ha dejado ver en el Honor User Carnival de China, una cita donde los asistentes han podido acceder en primera persona a este teléfono, que está expuesto en una mesa, y donde se puede ver en vivo. En las imágenes que hemos podido ver de este teléfono en esa cita, se puede apreciar tanto con la cámara integrada en la parte trasera, desplegada con su brazo robótico a la vista.

Y en vivo, esta cámara nos recuerda cada vez más a modelos como DJI Osmo Pocket, que son cámara con Gimbal integrado, que graban vídeo superestable, y que parece que es la fórmula que va a usar Honor para convertirla en un mini brazo robótico con alma propia y humanoide. En este evento se ha mostrado en varios colores, como son rosa, negro y dorado.

Honor anunció que este teléfono estaría listo de cara al próximo Mobile World Congress de Barcelona, que se celebrará en el mes de febrero de 2026. Entonces lo veremos oficialmente, y quizás conozcamos por fin los primeros detalles sobre su distribución, y puesta a la venta. Este teléfono destacará por esta cámara de fotos, que contará con vida propia, robótica, para convertirse en un asistente personal que no solo muestra sus emociones en la pantalla, sino físicamente a través del cuerpo de esta cámara.

Desde luego es un formato completamente innovador, no hay nada en el mercado actualmente que nos ofrezca algo parecido. Y ahora bien, podría ser el inicio tanto de los móviles con alma robótica, como de aquellos que cuenten con cámaras de acción integradas, con un Gimbal profesional para grabar los contenidos con una estabilización máxima.

Obviamente, dispositivos tan avanzados a su tiempo corren el riesgo también de apuntar a un mercado todavía inexistente, pero desde luego son de esos productos que fijan estrategia de marca y aportan valor a su departamento de I+D. Tocará esperar al MWC de Barcelona, pero algo que nos gusta de imágenes como las que conocemos ahora, es que parece que este teléfono ya es algo real, y no se trata de un simple render o vídeo creado virtualmente. Esperemos que la faceta robótica sea aún más sorprendente en su puesta de largo del MWC.