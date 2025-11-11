La Guardia Civil alerta sobre la estafa del 'me gusta': en qué consiste y cómo protegerse

A través de sus redes sociales, la Guardia Civil ha alertado sobre la llamada estafa del 'me gusta', en la que los ciberdelincuentes se ponen en contacto contigo a través de redes sociales para ofrecerte dinero a cambio de reaccionar y darle 'me gusta' a distintas publicaciones.

Al principio, se percibe como una tarea sencilla, así que, para ganarse tu confianza, en poco tiempo comienzas a recibir ingresos por bizum.

Después, con la premisa de ganar más dinero, te ofrecen invertir dinero en una plataforma y te prometen que te lo devolverán con una comisión. Sin embargo, los estafadores desaparecen tan rápido como ingresas ese dinero.

Es por esto por lo que la Guardia Civil advierte del peligro de aceptar ofertas de dinero fácil a través de redes sociales, pues son solo una excusa para acceder a tus datos.

Para evitar caer en el fraude, se debe siempre revisar posibles errores ortográficos en los mensajes y evitar pinchar en los enlaces. Pero si esto ya ha ocurrido, explican que es importante vigilar las cuentas bancarias, cambiar contraseñas y denunciar la estafa.