NUEVOS GAMA MEDIA PREMIUM
Los Oppo Reno 15 y 15 Pro se estrenan en China con una potente ficha técnica
Oppo ha lanzado su nueva generación de gama media premium con los Reno 15, que presumen de pantallas luminosas, cámara de 200 megapíxeles, grandes baterías y mucha resistencia.
Publicidad
La firma china Oppo ha lanzado hoy sus dos nuevas estrellas para la gama media, los Oppo Reno 15 y 15 Pro. Estos teléfonos llegan para confirmar de manera oficial muchas características que se habían venido filtrando a lo largo de los últimos meses. Con un diseño que es muy similar al de sus predecesores, pero que aun así nos muestra ciertas novedades, se centran en ofrecer más potencia y resistencia que nunca, apenas seis meses después de que los Reno 14 se convirtieran en realidad.
Ficha técnica del Oppo Reno 15
El modelo base llega con un aspecto muy similar, pero en este caso con un módulo de cámara con un bisel en relieve que le sienta bien, y nuevas texturas en su espalda que le dotan de personalidad. Su pantalla tiene un tamaño de 6,3 pulgadas, y ofrece tecnología AMOLED en su panel, así como una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución elevada de 2640x1216 píxeles. Esta pantalla destaca por un gran brillo de 3600 nits.
En lo que a rendimiento se refiere, llega con un procesador MediaTek Dimensity 8450, que nos ofrece un rendimiento de gama media Premium bastante potente, y a este le acompañan memoria RAM de hasta 16 GB de RAM y almacenamiento interno de hasta 512 GB, por lo que va muy bien servido en este sentido. Su cámara de fotos cuenta con potentes sensores.
Hablamos de uno principal de 200 megapíxeles, con un tamaño de 1/1.56 pulgadas con estabilizador óptico de imagen, así como un telefoto de periscopio de 50 megapíxeles y Zoom óptico de 3,5x con estabilizador óptico, y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. A la hora de hacer selfies, contamos con un sensor de 50 megapíxeles.
La batería de este Oppo Reno 15 es muy grande, con una capacidad de 6200 mAh, con una potencia de carga de 80 W. Es un teléfono muy resistente, de hecho cuenta con las certificaciones más avanzadas, como son IP66, IP68 e IP69. También podemos encontrar altavoces estéreo, Wifi 6 o Bluetooth 5.4. Por supuesto se estrena con Android 16 como sistema operativo, bajo la capa de ColorOS 16. Se estrena en colores Aurora Blue, Canele Brown, y Starlight, mientras que su precio parte de los 366 euros al cambio.
Ficha técnica del Oppo Reno 15 Pro
La variante Pro llega con una pantalla de mayor tamaño, por lo que vamos a notar un gran cambio en este aspecto, ya que su diagonal es de 6,78 pulgadas. Su tasa de refresco es de 120Hz y su resolución es 1272 x 2772 píxeles. El panel también es AMOLED, pero en este caso LPTO, y su brillo también alcanza los 3600 nits. El procesador es el mismo del modelo estándar, el MediaTek Dimensity 8450.
Su cámara de fotos nos ofrece en este caso los mismos sensores de 200 megapíxeles principal, y teleobjetivo, periscopio y ultra gran angular de 50 megapíxeles. Delante la cámara selfie tiene la misma resolución. Eso sí, la batería es algo más grande, de 6500 mAh, mientras que la carga es de 80 W con cables, y de 50 W sin cables. Es algo más pesado que el Oppo Reno 15 estándar, que pesa 188 gramos, mientras que el modelo Pro pesa 205 gramos. Este Oppo Reno 15 llega en colores Canele Brown, Honey Gold, y Starlight con un precio de partida de 448 euros al cambio. Es de esperar que ambos lleguen a España en los próximos meses.
Publicidad