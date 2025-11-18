Apple estaría trabajando en unas revolucionarias fundas para sus iPhone

Obviamente, una funda es el accesorio perfecto y casi imprescindible que debemos comprar cuando nos hacemos con un smartphone nuevo. Para protegerlo de cualquier arañazo e imprevisto en forma de caída. Pero parece que dentro de poco podría servir para mucho más que eso. Al menos eso es lo que se desprende de las informaciones que hemos conocido ahora de las futuras fundas en las que estaría trabajando Apple para sus iPhone. Se trataría de unas fundas con propiedades adicionales que interactuarían con sus teléfonos.

Nuevas fundas en desarrollo para los iPhone

Para resumirlo en algo bastante sencillo de entender para todos nosotros, se trataría de fundas para los iPhone sensibles al tacto, con capas integradas que podrían interactuar con el terminal gracias a nuestros toques sobre ellas. Ha sido un filtrador chino, en la propia red social china Weibo, el que ha desvelado que Apple estaría trabajando en unas fundas con varias capas táctiles, diseñadas para interactuar con el smartphone.

El filtrador no ha dado más detalles, y como conocemos gracias a MacRumors, parece que hay que retrotraerse a distintas patentes presentadas por Apple para entender por dónde podría ir el desarrollo de estas fundas. Concretamente, se refieren a una que se denomina como Carcasa con entrada para un dispositivo electrónico. Según esa patente, la funda contaría con sensores capacitivos o basados en la presión.

Estos sensores activarán funciones que normalmente necesitan de la presión de botones físicos para ejecutarse. De esta manera, cuando la funda está colocada sobre el iPhone, la actividad de estos botones se bloquea, y solo se realiza a través de la superficie de la funda. En esa patente, el método de comunicación entre la funda y el smartphone de Apple se lleva a cabo mediante la conectividad NFC.

Las posibilidades de esta tecnología serían muy amplias, y permitirían a Apple ser bastante creativa con el diseño de sus iPhone, y es que se especula que con este tipo de fundas, podría permitirse lanzar un iPhone de 20 aniversario sin prácticamente botones físicos, y sí con una pantalla que desborde por los cuatro costados del teléfono. Apple está trabajando de cara a ese veinte aniversario de 2027 con un iPhone que directamente pasaría a denominarse iPhone 20, dejando de lado al iPhone 19, y saltándose el orden cronológico.

Este diseño del iPhone del 20 aniversario podría ser la excusa perfecta para que Apple introduzca en el mercado unas fundas que complementen al uso tradicional de los botones, con zonas tactiles que puedan convertirse en una segunda piel para el teléfono, pero con la propiedad de sustituir a los botones físicos. Apple prepara muchos cambios para su gama de iPhone en los dos próximos años, tanto es así que ya se da por hecho una alteración importante del calendario tradicional.

Se especula con que Apple podría lanzar los iPhone 18 Pro en septiembre del próximo 2026, que es cuando siempre los habíamos esperado. Mientras que los iPhone estándar harían lo propio a comienzos de 2027, junto al iPhone 18e. El plegable llegaría en septiembre de 2026, algo que será sin duda todo un acontecimiento, y finalmente ese salto directo a los iPhone 20 de cara a 2027.