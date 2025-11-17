Los POCO F8 ya tienen fecha de presentación, ¿cuándo serán oficiales?

No cabe duda de que son de los móviles más esperados que llegarán a lo largo de las próximas semanas. Los móviles de POCO son extremadamente populares, y además estos marcarán el techo de su gama. Se ha venido hablando mucho de estos teléfonos en las últimas semanas, y ahora por fin sabremos cuándo se presentarán de forma oficial. Como sabéis, estos teléfonos suelen ser en muchas ocasiones las versiones globales de los teléfonos de Redmi, y esta no es una excepción.

¿Cuándo se presentan finalmente?

Ha sido la cuenta global de POCO en redes sociales la que ha anunciado que los nuevos POCO F8 se presentarán muy pronto. Tanto es así que han dado una fecha concreta, el próximo 26 de noviembre, o lo que es lo mismo, el miércoles de la próxima semana. Por tanto, entonces conoceremos por fin todos los detalles de estos smartphones de alta gama, que se van a basar en los Redmi más potentes que hemos conocido en este 2025.

¿Qué esperamos de ellos?

Básicamente estamos hablando de los Redmi K90, estos teléfonos serán en los que se basen los nuevos POCO F8, y, por tanto, podemos saber qué es exactamente lo que nos ofrecerán, exceptuando claro, la gama de colores o ediciones especiales que pueda lanzar POCO en su evento global. El POCO F8 estándar contará con una pantalla de 6,59 pulgadas, con tecnología OLED. Mientras que el modelo Ultra llegaría con una de 6,9 pulgadas también OLED.

Estos, más la variante Pro, serían en un principio los modelos disponibles a nivel global, y mientras el POCO F8 tendría un procesador Snapdragon 8 Elite, el Ultra se estrenaría con el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sobre las características del modelo Pro, se espera que su cámara de fotos tenga un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, mientras que el ultra gran angular contará con 8 megapíxeles y ofrecerá un sensor teleobjetivo de Zoom 2x.

Obviamente, el POCO F8 Ultra será la estrella de la nueva gama, y nos ofrecerá una cámara de fotos de mucho nivel. Tanto es así que llegaría con tres sensores de 50 megapíxeles, incluyendo un ultra gran angular y un sensor teleobjetivo de periscopio. Este teléfono se basaría en el Redmi K90 Pro Max, y, por tanto, contaría con un sensor de este tipo con Zoom óptico de 5x.

En cuanto a baterías, habrá que comprobar con qué llegan finalmente a nuestro mercado, porque por ejemplo, esta versión tope de gama, que será el Ultra a nivel global, contará con una batería de 7560 mAh, y una potencia de carga de 100W con cables y de 50W sin cables. Es posible que se vea recortada al llegar a nuestro continente, por las regulaciones. En cualquier caso, seguirá siendo una bestia y un teléfono que seguramente se convierta en un auténtico súper ventas por la excelente relación de precio y prestaciones que se espera de él.