REDUCE EL GASTO DE DATOS MÓVILES
Google Maps: el truco para gastar menos datos móviles mientras lo usas
Reduce el gasto de datos móviles cuando utilizas Google Maps con este sencillo ajuste.
La app de GPS de Google, Maps ofrece un amplio abanico de opciones más allá de para lo que fue creado, que es la de guiarnos de un lado a otro. Además, podemos consultar, información de cualquier lugar, que nos interese, como comercios, tiendas o restaurantes, entre otros. Esta información puede contener videos subidos por los usuarios, que al reproducirlos consumen datos. Para evitar un consumo excesivo, puedes detener la reproducción automática de los videos, te contamos cómo.
Desactiva la reproducción automática de los vídeos
Con el paso del tiempo, las aplicaciones van evolucionando y con ello van implementando nuevas funcionalidades. Estas permiten llevar a cabo otras acciones más allá de la navegación GPS, como es este caso. Además de reseñas y comentarios, los usuarios pueden incluir videos, que de manera predeterminada se reproducen cuando aparecen. Algo que consume datos móviles, algo que no es muy recomendable si no nos encontramos conectados a una red Wifi o nos quedan pocos datos en nuestra tarifa y necesitamos optimizar el gasto.
Como sucede en otras aplicaciones, tenemos la opción de reducir el gasto de datos desactivando ciertas funcionalidades, como es este caso, donde desactivaremos la reproducción automática de los videos dentro de la app.
- Para ello debemos abrir Google Maps y acceder a los ajustes.
- Para ello, toca sobre la foto de perfil, y en el menú selecciona ajustes.
- Donde encontramos la opción “ajustes de video”
- Al pulsar sobre esta opción, dependiendo de la versión de la app que tengamos tendremos varias opciones.
- Si no tienes aún la última actualización de la app, solo podrás activar o desactivar la reproducción automática.
- Si has recibido la última actualización de la app, podrás elegir entre distintas opciones:
- “reproducción automática desactivada” por lo que no se previsualiza el contenido.
- “reproducción automática, siempre activa” se reproducirá de forma automática el contenido, como su nombre indica.
- “reproducción automática solo con Wi-Fi” en este caso, únicamente se iniciará de forma automática la reproducción si estamos conectados a una red Wi-Fi.
Son lo que conseguimos el consiguiente ahorro de datos, algo muy importante sobre todo cuando nos encontramos de viaje fuera de nuestras fronteras, donde nos pueden aplicarse gastos adicionales por el uso de datos móviles. Algo a tener muy en cuenta, sobre todo a aquellos usuarios que sus tarifas no incluyen datos ilimitados. Aunque es la navegación en sí y la carga de mapas es lo que más datos consume, por lo que, si te preocupa, para optimizar el uso de estos, es conveniente, sobre todo cuando viajamos, usar la opción de “mapas sin conexión”. Esto permite descargar los mapas y toda la información necesaria de determinadas zonas.
Otra opción que tenemos para ahorrar datos de forma generalizada cuando usamos Google Maps es habilitar directamente el modo “solo Wi-Fi”. Lo que imposibilita la opción de utilizar datos móviles bajo ningún concepto, siendo este el modo más restrictivo. Para ello debemos acceder a los ajustes y activar el botón junto a esta opción. De manera que la app funcionará a pleno rendimiento, únicamente cuando estemos conectados a una red Wi-Fi.
