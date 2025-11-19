Todo lo que los POCO F8 han confirmado oficialmente: cámara, batería, rendimiento, sonido y más:

El lanzamiento de los nuevos topes de gama de POCO está más cerca que nunca. De hecho como os habíamos contado ya tienen fecha de presentación oficial de cara a su lanzamiento global. En los últimos días la propia firma POCO está desvelando diferentes detalles de manera oficial, que nos permiten saber qué nos va a ofrecer a grandes rasgos en el día de su presentación la próxima semana, y desde luego no puede ser más prometedor todo lo que están desvelando de manera oficial.

¿Qué sabemos ya oficialmente de los POCO F8?

Pues bien, estas publicaciones de la firma en redes sociales nos están confirmando que estos dos nuevos teléfonos serán básicamente una versión global de la gama Redmi K90 que llega también a China. Uno de los primeros rasgos diferenciales de estos dispositivos y que vemos en la variante Ultra de los F8 es su gran altavoz Bose integrado. Este se deja ver en el propio módulo de cámara, y es el primer móvil en el mercado global que cuenta con un altavoz de alta calidad de estas características, y ubicado complementando a los altavoces habituales estéreo, sin duda un aspecto que hará únicos a estos teléfonos.

El diseño que ha dejado ver la marca en los diferentes teaser nos muestra un teléfono similar en ambas versiones, pero que a nivel estético se diferencian sobre todo por la presencia de ese altavoz en el módulo de cámara, por lo demás son bastante similares. En cuanto al rendimiento, POCO ha confirmado que el F8 Ultra contará con un procesador de alto rendimiento, de hecho no hay otro más potente actualmente para los móviles Android. Ya que cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un chip que ha rozado los 4 millones de puntos de rendimiento en el test de AnTuTu, el más popular para estas mediciones.

En el caso del POCO F8 estándar, han confirmado que este contará con el chip Snapdragon 8 Elite, que está un algo debajo en cuanto a rendimiento del Gen 5. Un POCO F8 Ultra que contará con el chip VisionBoost D8 para ofrecer una capacidad fotográfica mucho más potente y capaz de capturar imágenes mucho más brillantes en todos los escenarios. Otra de las grandes revelaciones que han hecho de estos teléfonos es la gran capacidad de sus baterías, ambos con una capacidad bastante similar entre sí.

Concretamente, el POCO F8 Ultra contará con una batería de 6500 mAh, mientras que el POCO F8 llegará con una batería de 6210 mAh. Por tanto van a destacar especialmente por la capacidad para mantenerse encendidos durante más de un día con una sola carga completa. A nivel de cámara también nos han desvelado algunos detalles interesantes, como por ejemplo el sensor telefoto, que estará disponible en ambos modelos, aunque en el Ultra con especificaciones aún más potentes.

En el caso del modelo Ultra, como hemos visto en los teaser, este telefoto nos ofrecerá un zoom de hasta 5x. En definitiva, los rasgos más destacados de unos móviles que serán oficiales la próxima semana y nos ofrecerán un gran potencial por un precio a priori bastante accesible.