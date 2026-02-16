El Vivo X300 FE se filtra mostrando sus potentes características

Vivo se ha posicionado en tiempo récord como uno de los referentes a la hora de comprar un teléfono móvil. Y todo apunta a que su buque insignia está a la vuelta de la esquina. Y, por la información que se ha filtrado, el Vivo X300 FE apunta maneras.

De esta manera, Vivo ya tiene prácticamente listo su próximo gama alta compacto. El Vivo X300 FE ha aparecido en Geekbench dejando al descubierto buena parte de su ficha técnica, y lo cierto es que se va a posicionar en lo más alto del sector.

El Vivo X300 FE contará con el mejor procesador de Qualcomm

Como viene siendo habitual, el listado de Geekbench confirma que contará con el Snapdragon 8 Gen 5, el nuevo chip de Qualcomm que ya empieza a verse en los terminales más potentes de 2026. Hablamos de una configuración con seis núcleos a 3,32 GHz, dos núcleos de alto rendimiento a 3,80 GHz y una GPU Adreno 829.

En números, el dispositivo ha logrado 2.701 puntos en single-core y 8.180 en multi-core en Geekbench 6.5, cifras propias de la gama más premium y que deja claro que potencia no faltará. Además, se confirma que el modelo probado incorpora 12 GB de RAM y ejecuta Android 16, que previsiblemente llegará bajo OriginOS 6 en los mercados donde la marca mantiene su capa personalizada.

Siguiendo con la información del Vivo X300 FE que se ha filtrado, todo apunta a que su presentación podría producirse en marzo, ya que también ha pasado certificaciones como BIS en India, IMDA en Singapur, Bluetooth SIG y TUV.

Precisamente la certificación TUV ha revelado otro dato muy importante: soporte para carga rápida de 90W. Una cifra que, combinada con la batería que se espera, puede convertirlo en un terminal muy equilibrado en autonomía y tiempos de carga.

Y es que todo indica que el Vivo X300 FE será una versión internacional del Vivo S50 Pro Mini lanzado en China. Si se confirma, veremos una pantalla plana LTPO OLED de 6,31 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz.

En el apartado fotográfico, los rumores apuntan a una cámara frontal de 50 megapíxeles y un sistema trasero triple formado por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico 3x.

Pero, de momento habrá que esperar a la presentación oficial para conocer todos los detalles de este Vivo X300 FE.