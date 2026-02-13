El iPhone 17e se presenta la próxima semana, ¿qué sabemos de él?

La próxima semana se presentará uno de los teléfonos de Apple más esperados, no porque vaya a revolucionar la gama, pero sí por ser el más barato de los smartphones que lanza Apple habitualmente. Este nuevo teléfono se ha filtrado masivamente en los últimos meses, hasta saber muchísimo de lo que nos ofrecerá en unos días. Desde sus características técnicas a su diseño, que también va a cambiar en un aspecto clave, al menos eso es lo que nos dicen las diferentes filtraciones.

Todo lo que ya sabemos

Después del enorme cambio que supuso el salto al nuevo iPhone 16e desde los modelos SE, con una pantalla más grande, Face ID, y tantas novedades, este año no podemos esperar ni mucho menos que el nuevo teléfono nos vaya a ofrecer tantas cosas nuevas. Pero sí que va a pulir aquellas que podrían equipararse a sus compañeros de gama. Hablamos en este caso de características propias de los iPhone 17.

Una de ellas la hemos conocido hace unas horas, y viene a confirmar sendas filtraciones anteriores. Ya que hoy han compartido varias imágenes que nos muestran el diseño de este iPhone 17e. Y en ellas destaca sobre todo la pantalla, ya que deja atrás el notch del Face ID, en forma de ceja, y lo sustituye por la misma isla dinámica que hemos visto en los iPhone 17, por lo que el cambio sería notable, y mejora muchísimo el aspecto del teléfono.

Otras novedades tendrán que ver con el nuevo procesador, el Apple A19 que llevan actualmente los iPhone 17. Esto no quiere decir que sea tan rápido como ellos, sino que van a compartir la misma arquitectura, y seguramente Apple le limite la velocidad a la que funciona, pero será igualmente un enorme salto en el rendimiento. Otra de las grandes novedades vendría para la carga de este teléfono.

Y es que por fin sería compatible con MagSafe, por lo que integraría el aro magnético en la trasera, que permitirá conectar los centenares de accesorios que ya existen para acoplar a estos imanes, y que principalmente permiten cargar el teléfono sin cables. Se espera que el teléfono llegue con una cámara trasera de 48 megapíxeles, mientras que delante su cámara de 18 megapíxeles ahora contaría con CenterStage.

Se basa en un nuevo sensor cuadrado, que permite hacer selfies horizontales o verticales sin necesidad de girar el teléfono. Su pantalla mantendrá el tamaño actual de 6,1 pulgadas, y el panel de tecnología OLED. Su cuerpo estará fabricado en aluminio, e integrará 8GB de memoria RAM. Lo que parece es que de momento también tendrá que esperar para contar con el nuevo Siri.

Porque, aunque gracias al nuevo chip A19 de Apple será capaz de ejecutar sin problemas Apple Intelligence. Ahora hemos conocido que será más difícil usar el nuevo Siri, ya que este se ha retrasado unas semanas, por lo que problemas que Apple se ha encontrado en sus pruebas internas. Como ya os hemos contado, Apple y Google han llegado a un acuerdo para alimentar a Siri con Gemini, y esos cambios de momento se van a hacer de rogar un poco más.